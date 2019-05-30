В 2018 году в самый разгар зимы российская делегация приехала с визитом в Китай на первое заседание Китайско-Российского совета старых друзей. Это была встреча спустя 20 лет разлуки - можно представить, какое волнение все испытывали.

За несколько десятилетий времена изменились, и в Китае, и в России, и в межгосударственных отношениях между нашими странами произошли огромные перемены, да и мы тоже были молодыми да зелеными, а сейчас стали умудренными опытом и сединами. Однако искренние чувства, зародившиеся "в одном окопе", с годами не увяли, и это в определенном смысле отражает глубокую традиционную дружбу, связавшую наши народы.

Передача информации по "киноканалу"

На рубеже 70-80-х годов прошлого века в китайско-советских отношениях наступил хрупкий период урегулирования. В то время общение по официальным каналам практически не велось, да и наладить такое официальное общение было очень трудно, тем более был затруднен обмен информацией. В той особой ситуации появился и начал работать "киноканал".

Под так называемым "киноканалом" подразумевалось следующее: департамент Советского Союза и Восточной Европы нашего МИДа и посольство СССР в Китае выделили по два сотрудника в качестве контактных лиц, которые под предлогом передачи советских кинофильмов для просмотра регулярно встречались, передавая друг другу сообщения. А когда созрели условия для улучшения наших отношений, советская сторона очень волновалась, пытаясь ускорить этот процесс. Тогда китайская сторона по "киноканалу" передала сообщение о том, что в этом деле поспешность не нужна, надо продвигаться "маленькими шагами". Во время передачи пленок с кинофильмами связные могли спокойно беседовать. Сначала эти беседы происходили в приемной посольства, а потом связные часто встречались в обычных китайских ресторанчиках, вместе сидели за столом и беседовали - так всем было удобно. По словам участника тех событий В. Коржа, этот канал способствовал активному продвижению "оттепели" в двусторонних отношениях.

В 1982 году, после смерти Л.И. Брежнева, генеральным секретарем ЦК КПСС стал Ю.В. Андропов. Он был активным сторонником улучшения китайско-советских отношений, выдвинул инициативу посещения Китая первым заместителем председателя Совета министров СССР И.В. Архиповым, курировавшим торгово-экономические вопросы. Сначала с нашей стороны не последовало никакой реакции. Чтобы ускорить этот важный визит, советская сторона направила нам сведения по "киноканалу": советское руководство искренне желает улучшения отношений с Китаем, в визите в Китай как раз и проявится этот подход. После согласия китайской стороны за день до намеченной даты визита советская сторона "по техническим причинам" отложила визит Архипова, что вызвало резкое недовольство Китая. В это время по "киноканалу" советская сторона передала такую информацию: вступивший на пост генсека К.У. Черненко не меняет дипломатической линии в отношении Китая, визит временно откладывается в связи с обострением вооруженного конфликта на китайско-вьетнамской границе. Благодаря совместным усилиям обеих сторон, визит в конце концов состоялся в конце 1984 года и увенчался полным успехом.

А после нормализации китайско-советских отношений и визита М.С. Горбачева в 1989 году многолетняя миссия "киноканала" была окончена.

Единое дыхание "банной дипломатии"

С 1994 по 1996 год в мою бытность посланником в посольстве КНР в России, для углубления отношений с российскими друзьями, я часто приглашал их в посольскую баню. Кроме коллег по департаментам, курировавшим Китай в российском МИДе, зачастую гостями бани были чиновники президентской администрации и представители прессы.

Будучи дополнительным каналом неофициального общения, в парилке бани все были без одежды и говорили обо всем "без утайки". Обстановка располагала к откровенным беседам, и эти встречи российские друзья в шутку окрестили "голая дипломатия". Фактически это был новый формат встреч "киноканала", только более богатый по содержанию.

Первые "банные посиделки" были очень официальными. Стороны поочередно говорили речи, утвердили устав "банного клуба", а потом, выпив шампанского, открыли парилку. Я сразу же заявил, что раньше никогда не бывал в бане, тогда директор департамента Азии М.М. Белый велел мне сесть на нижнюю часть полка, остальные "не боялись погорячей", поэтому расселись наверху. Спустя некоторое время кто-то решил поддать жару, подлив в печь пива и воды, в парилке стал клубиться пар, источающий слабый аромат солода, все в один голос воскликнули: "Какая благодать!". А выйдя из парной вместе выпили пива "Циндао". Дальше - снова в парную, я попробовал сказать, что, мол, одного раза достаточно, но Белый возразил, и пришлось идти снова. Посидев немного, снова вышли и снова выпили пива, поели пельменей.

Это был неофициальный канал связи, но иногда в беседе затрагивались важные и чувствительные вопросы. Так, однажды перед визитом Б.Н. Ельцина в Китай его здоровье пошатнулось, и российская сторона известила нас "между прочим" в бане, что во время банкета лучше не подавать водку "Маотай". Мы сразу же передали эти сведения в Пекин. А в другой раз Ельцин приехал с визитом в Китай накануне выборов. Руководитель нашей страны дважды подчеркнул, что Китай надеется, что под руководством президента Б.Н. Ельцина китайско-российские отношения продолжат стабильное и здоровое развитие.

В течение двух с половиной лет моей работы в Москве я часто посещал баню с начальством департамента российского МИДа - М.М. Белым, Е.В. Афанасьевым, Л.П. Моисеевым. Самый трогательный для меня момент был, когда коллеги из российского МИДа устроили прямо в бане празднование моего 50-летия. Афанасьев зачитал поздравление в красной папке и преподнес мне особенный подарок - березовый веник.

Радость от встреч старых друзей

Осенью 2006 года, когда я окончил свою миссию на передовой дипломатической работы, бывший в то время спецпосланником президента России и координатором ШОС Л.П. Моисеев приехал в командировку в Пекин. Он позвонил мне и пригласил меня и старых друзей по Москве в русский ресторан. Старые товарищи не виделись уже десять лет, а потому при встрече тепло обнялись, все были очень взволнованы. По окончании встречи Моисеев предложил учредить "Клуб старых друзей", все присутствующие из числа бывших китайских дипломатов и послов были "двумя руками за". Начиная с той поры мы организовываем встречи по очереди, каждый год собираемся по несколько раз, иногда даже дома. Такие искренние чувства между людьми - поистине большая редкость!

В июне 2013 года, когда новый российский посол А.И. Денисов (Цянь Ишоу) только прибыл в Пекин, он сразу же предложил старым друзьям снова встретиться. Как договорились, я прибыл в посольство России в Китае, где прошла церемония встречи. Мне вручили памятный значок "Клуба старых друзей", посол с радостью согласился на правах "почетного члена" присутствовать на наших "пленарных заседаниях" (встречах старых друзей). 26 августа "Клуб старых друзей" провел приветственный банкет в честь нового российского посла. На встрече мы официально вручили ему почетное свидетельство в красном переплете за подписью всех членов нашего клуба: "Чтобы отметить заслуги и активный вклад в развитие китайско-советских и китайско-российских отношений, назначаем посла Цянь Ишоу (Денисова) почетным членом Клуба старых друзей". А.И. Денисов на свободном китайском сказал, что встреча со старыми друзьями для него - весьма волнующий момент и что он гордится званием почетного члена "Клуба старых друзей".

В июне 2015 года по приглашению А.И. Денисова "Клуб старых друзей" провел общее собрание в Красной фанзе на территории посольства России. Это сооружение, построенное еще при династии Цин, находится по левой стороне от посольского дворика, от него веет глубокой стариной. Все российские послы именно здесь устраивают двусторонние дружественные мероприятия.

В сентябре того же года "Клуб старых друзей" провел встречу в дипломатической резиденции на улице Нань-сяоцзе. Здесь располагается дом-музей Сун Цинлин - отдельный особняк, где царит атмосфера изысканности и элегантности. Осмотрев музей, А.И. Денисов выдал свидетельство почетного члена "Клуба старых друзей" бывшему заместителю министра иностранных дел Китая Тянь Цзэнпэю. В 50-е годы Тянь Цзэнпэй учился в Центральной комсомольской школе, а потому он по-русски обратился к российскому послу: "Мы оба раньше были первыми замами министров иностранных дел, а значит, мы коллеги". А Денисов по-китайски ответил: "Да, но ведь вы - мой старший товарищ". Это собрание было по-своему необычным. По предложению начальника архива министерства иностранных дел Лу Гуйчэна прошел совместный научный семинар на тему китайско-советских отношений с 1949 по 1955 год. 50-е годы прошлого века - очень важный период в истории развития двусторонних отношений. В то время стороны развернули эффективное сотрудничество во многих областях, заложив прочную базу для развития двусторонних отношений.

В апреле 2016 года собрание "Клуба старых друзей" проходило в зале России гостиницы "Житань", принимали его посол Ван Кайвэнь с супругой, пришло 30 человек. Бывшие послы с большим волнением и радостью вспоминали "киноканал" и "банную дипломатию", переговоры о границе и политические консультации, восстановление межпартийных отношений и другие эпизоды. Очень характерно для той обстановки было выступление бывшего посла Ван Фэнсяна. Он сказал: "После выхода на пенсию я по-прежнему ежедневно слежу за переменами в развитии китайско-российских отношений. Вчера вечером в выпуске новостей по телевизору, когда министр иностранных дел России С. Лавров высказался по проблеме Южно-Китайского моря, я был очень взволнован, выражаясь на пекинском говоре, я так оцениваю его позицию: Россия - наш "настоящий кореш"! Это отражает истинную ценность китайско-российского двустороннего стратегического взаимодействия".

Предзакатное марево жизни

При активной поддержке Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития, а также министерств иностранных дел двух стран мы учредили Совет старых друзей, в который вошли более десяти бывших дипломатических работников высокого ранга. В сентябре 2016 года учреждение Совета старых друзей под эгидой Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития, а также десятилетие "Клуба старых друзей" прошло в российском посольстве.

Председатель Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития Дай Бинго в своем поздравлении указал, что вступление "Клуба старых друзей" под эгиду Комитета дружбы, мира и развития продиктовано огромной потребностью к расширению и углублению народной дипломатии, к тому же Клуб может предоставить интеллектуальную поддержку и ценный опыт для работы самого комитета.

Благодаря общим усилиям обеих сторон, делегация российских участников "Клуба старых друзей" во главе с послом М.М. Белым наконец прибыла в Китай. 14 декабря 2018 года замминистра иностранных дел Юе Юйчан принял делегацию в Оливковом зале МИДа. Кроме Пекина, участники делегации посетили Шанхай, Уси, осмотрели производственные, сельскохозяйственные и научно-технические объекты, провели семинар в Шанхайском исследовательском институте по международным вопросам, проехались на высокоскоростном поезде. Российские друзья из числа ранее работавших в Китае всю дорогу были взволнованы, они говорили, что "вернувшись в знакомые места через двадцать лет, они оказались в совершенно другой стране".

15 декабря Совет старых друзей Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития провел первое торжественное заседание в государственной резиденции Дяоюйтай. На встрече я отчитался о работе Совета старых друзей за два года после его образования. Согласно неполным данным, китайские представители Совета старых друзей более 150 раз участвовали в различных двусторонних мероприятиях. Благодаря их усилиям вышло около 70 публикаций, было проведено около 20 семинаров на разные темы, подготовлено 25 интервью. Активно выступали представители обеих сторон, они с особой теплотой вспоминали все перипетии событий нескольких десятилетий, говорили о своей готовности приложить усилия для дальнейшего углубления дружеского сотрудничества между народами двух стран, а также предложили составить и опубликовать сборник статей к 70-летнему юбилею установления китайско-российских дипломатических отношений.

В Китае есть стихотворная метафора: "Если жизнь озарило марево прекрасной предзакатной зари, зачем же горевать, что скоро сумерки?". Всем нашим старым дипломатам уже за 70, почти всю свою жизнь мы посвятили китайско-российским отношениям, когда-то мы наслаждались нашей "зарей" на поприще международных отношений, сейчас мы по-прежнему в строю, с полным энтузиазмом содействуем дружественным обменам и сотрудничеству, чтобы "закат" нашей жизни придал яркости традиционной дружбе между народами двух стран.

Об авторе

Чжоу Сяопэй с 1973 года работал в министерстве иностранных дел КНР, был направлен на работу в посольство КНР в СССР третьим, позже - вторым секретарем, занимал посты начальника отдела СССР департамента Советского Союза и Восточной Европы МИДа, советника, начальника департамента Евразии, посланника в посольстве КНР в России. Был послом КНР в Украине, Польше и Казахстане. В настоящее время является членом консультационного комитета внешней политики МИДа, председателем Совета старых друзей Китайско-Российского комитета дружбы, мира и сотрудничества.