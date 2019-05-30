Павел Крашенинников - о новых формах наследования

в пятницу вступают в силу новые виды наследования, которых прежде не было в нашем законодательстве. Это совместные завещания супругов и наследственные договоры. Вместе с наследственными фондами, действующими с сентября прошлого года, эти законодательные новеллы существенно расширяют возможности наших граждан распорядиться своими имущественными активами, выражая последнюю волю.

Естественно, речь о том трагическом времени, когда наступает пора расставания с близкими людьми. Увы, это общая судьба живущих. И чем ближе роковой день, тем чаще человек задумывается: а что будет с плодами трудов его жизни, что он оставит детям или внукам, как нужно распорядиться своим добром, чтобы оно не пошло прахом и не вызвало распрей среди родных и близких? Над этой непростой задачей люди бьются уже многие тысячи лет, совершенствуя наследственное законодательство. Последними новинками в нашем праве и стали названные выше нормы.

Кому что достанется, если нет завещания

Автором новых законов стал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Павел Крашенинников.

По его словам, правовые новации родились не на пустом месте. Похожие формы передачи наследства используются в различных странах Европы уже многие годы. Но не везде они прижились легко и безболезненно. Поэтому лишь после детального изучения зарубежного опыта, с учетом отечественных традиций и нынешних реалий было решено расширить границы правовых норм.

В чем их новизна и суть? Как известно, до сегодняшних дней у нас наследство переходило к потомкам либо по завещанию, либо по закону. Если человек при жизни составил завещание, то все его имущество, денежные средства и прочие активы переходили наследникам в точном соответствии с волей умершего. Независимо от того, стали ими родственники, сторонние люди или даже юридические лица, например, муниципалитет родного города.

Но часто случается так, что завещания нет. Не думал человек помирать, да вдруг лихоманка скрутила - и поминай как звали. Тогда начинается дележ имущества по закону и проходит он не всегда гладко и к удовольствию участников.

Закон устанавливает очередность среди претендентов: сначала близкие - дети, родители, супруги, затем внуки, дедушки и бабушки, братья и сестры и так до восьмого колена. В законе установлены восемь очередей наследников.

Как правило, на всех не хватает ни благ, ни терпения, начинаются раздоры, кто кого больше любил, кому что обещал, и пошло-поехало: жалобы, суды, телешоу - мы наблюдаем эту грустную картину едва ли не ежедневно.

Особенно когда сталкиваются интересы нескольких семей, ведь повторные, а то и прогрессирующие, иначе не скажешь, браки нынче не в диковинку.

Чем совместное завещание отличается от обычного

Не тяните с завещанием, иначе может оказаться поздно, - советует Павел Крашенинников.

Вот как он определяет отличие нововведений от нынешнего порядка:

- При обычных завещаниях, когда уходит из жизни один из супругов, приходится сначала делить совместную собственность, а затем уже решать вопрос о наследстве и наследниках. Совместное завещание представляет собой общую волю супругов. При его наличии не нужно ничего делить, а заранее можно указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации.

Потенциальный наследодатель может заранее заключить наследственный договор с любым человеком, независимо от того, родственник он или нет

Иными словами, муж и жена могут спокойно все взвесить и решить, кому и в каких долях завещать имущество. Причем это могут быть как близкие родственники, так и совсем сторонние люди или даже публичные образования - воля наследодателей бесспорна.

Что немаловажно, закон учитывает возможные изменения в семье уже после того, как совместное завещание составлено. Оно утрачивает силу в случаях, если брак был расторгнут или признан судом недействительным, а также если в последующем участник завещания отказался от него.

Что такое наследственный договор

Не менее важна и другая новая форма - наследственный договор. Разные бывают в жизни ситуации. Возможно, среди близких людей нет человека, на кого наследодатель мог бы положиться и быть уверенным, что его посмертная воля будет исполнена так, как он того хочет.

Широкую огласку получил случай, когда сына знаменитого актера, в силу особенностей личности, нечистоплотные "друзья" едва не лишили квартиры в элитном доме, лишь вмешательство общественности спасло бедолагу от участи бомжа. Отец думает: уйду - сына защитить будет некому, а ушлых мошенников - пруд пруди…

- Потенциальный наследодатель может заранее заключить наследственный договор с любым человеком, независимо от того, родственник он или нет, - разъясняет Павел Крашенинников. - В договоре определяется порядок перехода прав на имущество при соблюдении каких-либо условий или без таковых. Например, наследник, принимая наследство, обязуется содержать до конца дней одного или нескольких членов семьи, не закрывать и продолжать финансировать театр или музей либо выплачивать стипендии определенному кругу студентов до окончания ими учебы.

Такой наследственный договор имеет приоритет над завещанием. То есть если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору.

Договор считается заключенным после нотариального оформления, но вступает в силу после смерти наследодателя. То есть человек может не опасаться, что, поставив подпись, он тут же лишится прав на свое имущество, как бывает, скажем, при договоре дарения.

Чья доля в наследстве обязательна

При этом нужно иметь в виду, что закон определяет категории граждан, которые обладают правом на обязательную долю в наследстве, независимо от формы его перехода к наследникам, в том числе при обычном завещании, при совместном завещании супругов и при наследственном договоре.

Речь идет о несовершеннолетних или нетрудоспособных детях наследодателя, его нетрудоспособных супруге и родителях, а также нетрудоспособных иждивенцах. Они наследуют независимо от содержания завещания или наследственного договора, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

В каких случаях нужен наследственный фонд

Еще одна новелла в законе - посмертный наследственный фонд, он вступил в силу в сентябре прошлого года. Когда решался вопрос, у закона было немало и критиков, и скептиков. Мол, для кого и зачем такая роскошь? Это в старину были меценаты - Морозовы, Третьяковы, Румянцевы и другие, кто оставил о себе добрую память, их дарами мы пользуемся по сию пору. А нынешние олигархи строят замки и поместья все больше на чужих берегах, да и свои кубышки хранят там же.

Но жизнь показала совсем другую картину.

- Возможность открыть наследственный фонд оказалась востребованной, - говорит Павел Крашенинников. - За полгода действия нового закона ею воспользовалось уже более 600 лиц.

По его словам, закон о наследственных фондах, бесспорно, интересен прежде всего не очень пока широкому кругу состоятельных людей. Но он необходим. Не так уж редки случаи, когда наследники успешных предпринимателей, создавших крупные компании, по некомпетентности или под влиянием нечистых на руку советчиков пускают по ветру состояние своих отцов и сами остаются на мели.

Предчувствуя такую опасность, владелец фирмы может еще при жизни подумать о создании наследственного фонда и поручить руководство им доверенным лицам, определив, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль. Таким образом, он не только сохранит от разорения дело своей жизни, но и обезопасит незадачливых потомков. Опосредованно сохранение бизнеса через фонды даст плюсы обществу: для граждан зарплата, для государства налоги.

Кому передать наследственный фонд

Содержательный разговор о наследстве и наследниках получился на презентации новой книги Павла Крашенинникова "Наследственное право", которая вчера состоялась в редакции "Российской газеты". Тема оказалась более чем актуальной - драматический финал бытия, уход человека из жизни и его последняя воля во все времена наполнялись особым смыслом.

Глубокому обсуждению темы способствовало участие в нем именитых юристов - президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, руководителя Исследовательского центра частного права им. Алексеева при президенте РФ Лидии Михеевой, главу Уральского отделения Российской школы частного права, завкафедрой Уральского госюруниверситета Бронислава Гонгало.

- Нотариат готов к новым изменениям, сказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. - Кстати, активно начала применяться и другая резонансная новация: 1 сентября прошлого года вступил в силу закон, разрешивший учреждать наследственные фонды.

За девять месяцев нотариусами удостоверено уже почти 600 завещаний, содержащих пункты о создании наследственного фонда. Правда, пока еще ни одно завещание о создании не пришлось реализовывать, все граждане, которые такие завещания составили, живы и здоровы. По действующему закону наследственные фонды могут быть только посмертными. Идея разрешить учреждать и прижизненные наследственные фонды тоже обсуждается в юридическом сообществе.

Наследственные фонды могут быть полезны представителям крупного бизнеса и являются оптимальным инструментом сохранения предприятия в случае смерти его владельца.

"Когда дело нельзя доверить наследникам, им займутся надежные люди", - подчеркнул Корсик. По его словам, в целом нотариальное сообщество оценивает данные новеллы как исключительно позитивные, поскольку это дает возможность нашим гражданам многовариантность.

Что касается новых институтов, таких как совместное завещание супругов и наследственный договор, то, конечно, это тоже делает наше законодательство более совершенным и современным, более продвинутым, поскольку в других юрисдикциях такие институты уже существуют годами.

"Я думаю, что это тоже будет востребовано, и российский нотариат к применению этих институтов готов", - заключил президент Федеральной нотариальной палаты.

- Наследственный договор не просто какой-то формальный акт, позволяющий уменьшить риски оспаривания, - сказала Лидия Михеева. - Нет, это действительно договор. Если вы почитаете статью, посвященную наследственному договору, то поймете, что он порождает права и обязанности участвующих в нем лиц.

По действующему закону наследственные фонды могут быть только посмертными, но обсуждается идея сделать их прижизненными

Он позволит урегулировать семейные отношения и отношения с участием так называемой расширенной семьи, то есть тех людей, которые по российскому законодательству друг другу никто, но как-то вовлечены наследодателем в эту орбиту, урегулировать эти отношения цивилизованно и сбалансированно. Один наследник может получить определенный актив, но взамен обязуется регулярно платить другому наследнику определенную денежную сумму. Содержать, например, несовершеннолетнего, воспитывать, обеспечить получение образования и спустя некоторое время выдать часть актива такому наследнику.

По ее словам, совершенно невозможно перечислить все сценарии, которые могут появиться в наследственных договорах. Жизнь безгранична, и теперь есть правовой институт, позволяющий учитывать самые разные варианты.

- Я только скажу, что это та самая диспозитивность, о которой Павел Владимирович говорил в своем выступлении, не могла не вылиться в конструкцию наследственного договора. Осталось нам с вами только как-то с ней сродниться, прочувствовать ее, - сказала Михеева. - Даже где-то начать ее проповедовать для того, чтобы такую цивилизационную модель отношений в сознание российских граждан внедрять. Книгу действительно нужно прочесть.

- На мой взгляд, очень хорошая книга, - сказал профессор Бронислав Гонгало. - По моему мнению, наследственных договоров будет не слишком много. У нас к этому люди не очень привыкли. А вот совместных завещаний будет очень много. Почему? Я спрашивал знакомых мне нотариусов про совместные завещания: хотят ли люди их составлять? Мне говорят: довольно часто приходят люди, муж с женой, они хотят составить завещание вместе. Они, может быть, не пользуются этой терминологией, но они говорят о сути, что они хотят это делать. Такая потребность есть.

В целом изменения нравятся, потому что расширяется диспозитивность - свобода выбора вариантов поведения. Человек может сам составить завещание, он может с женой сходить составить завещание, он может составить наследственный договор. "Я вот не знаю, наверное, он не может составить с чужой женой завещание".

Я обещал сказать про недостатки этой книги, но я их не вижу. Может быть, потому что надо очки поменять. Мне книга очень нравится. Мне кажется, что она очень хорошая. Она, безусловно, будет полезной".

Завещание оформят под видеозапись

Важный момент: и переговоры по наследственному договору, и оформление завещаний будут фиксироваться на видеокамеру. Само право на использование средств видеофиксации в нотариальной конторе при совершении нотариальных действий законодательно закреплено за нотариусами с 1 июля 2015 года, и нотариусы этим правом активно пользуются. В ряде случаев видеозапись становится обязательной.

Видеозапись совершения нотариального действия, представленная в суде, исчерпывающим образом может доказать полное соответствие закону нотариального действия. Нередко нотариусы сталкиваются с тем, что клиенты, совершившие сделку, пытаются впоследствии оспорить ее, заявляя о том, что они не понимали сути договора, не получили от нотариуса информации о последствиях его подписания или вовсе не приходили в нотариальную контору.

В случае возникновения судебного спора нотариус сможет предоставить суду видеоматериалы, которые подтвердят, например, факт личного присутствия человека в кабинете нотариуса в момент совершения нотариального действия. При этом само нотариальное действие, как и любая информация, связанная с его совершением, является тайной и охраняется законом.

Презентация

Юридический роман по сюжетам Шекспира

- Мне на ум только сегодня пришло, что семейное, жилищное и наследственное право - это же очень сильно связанные вещи, - сказал Павел Крашенинников, представляя свои книги. - Знаете, у Шекспира были три трагедии. Давайте вспомним "Ромео и Джульетту". Там была попытка создать одну семью, но возник трагический конфликт. Дальше - чисто нотариальный бестселлер, "Король Лир". Король думал, как ему быть: по завещанию передать имущество или все-таки через дарение? Он жилье отдал и все имущество, и договорился, что будет ездить к своим дочерям в гости поэтапно. Почему передавал? Был самый главный принцип: увидеть наяву, как дочери его любят. А как все получилось на деле - Шекспир убедительно описал трагедию заблуждений. И еще "Гамлет", там тоже была борьба за трон, за наследство...

Именно вот так и ныне задают вопрос, что лучше - дарение или все-таки передать наследство в соответствии с завещанием? Наверное, можно вспомнить Шекспира.

Для нас, россиян, тема наследства особенно актуальна. Она обусловлена исторически и даже, наверное, ментально. Еще великий Пушкин подметил главные черты русского характера: "Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу". Наши пращуры верили, что в вещах и предметах живет душа ушедших и относились к ним почти религиозно. Эта вера нашла отражение в первом же кодексе законов Древней Руси, названном князем Великого Новгорода Ярославом Мудрым "Русской правдой". В 2016 году мы отметили 1000-летие этого великого документа. В нем был заложен принцип семейной концепции наследования. Свод Законов Российской империи предложил позднее более развернутый вариант наследования в зависимости от степени родства или духовных завещаний.

В советскую пору традиционный порядок был нарушен. Первое время после революции 1917 года новые власти начали было буквально проводить в жизнь марксистский тезис о ликвидации частной собственности как таковой. Дело доходило порой до абсурда. Наиболее "продвинутые" социалистки, как Роза Люксембург, Александра Коллонтай и близкие им по убеждениям подруги, замахнулись даже на институт семьи как "пережиток буржуазного права". Но постепенно страсти улеглись, в числе других норм было восстановлено и право на наследство. Позднее Сталин выступил даже против его обложения прогрессивным налогом. А что можно было оставить после себя при отсутствии частной собственности? Только предметы личного быта, дедовский дом да скудные средства, если у кого они скопились.

С возвращением частной собственности потребовалось полноценное законодательство, регулирующее во всех деталях переход имущества по наследству, независимо от того, это дворцы, яхты, заводы и корпорации или велосипед и маленький "домик окнами в сад" на торфяном болоте.

О том, как создавалось новое законодательство и что ему предшествовало за минувшие тысячелетия, повествуют книги Павла Крашенинникова, посвященные семейному, жилищному и наследственному праву. В нынешнем, уже четвертом издании книга "Наследственное право" включает все новейшие изменения законодательства, в том числе совместные завещания супругов, наследственные договоры и наследственные фонды. Совместные завещания и наследственные договоры только вступают в действие с 1 июня, а наследственные фонды прошли первую проверку временем. Они действуют с 1 сентября прошлого года и при принятии вызывали некоторые недоверие: мол, для кого это в полунищей стране, где олигархи предпочитают прятать свое добро по заграничным сусекам? А жизнь показала - фонды востребованы, их создано уже более 600, значит, появятся у нас и меценаты, и состоятельные люди, связывающие свою жизнь и потомков с Россией.