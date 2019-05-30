Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба намерен этим летом перейти в один из клубов английской премьер-лиги. Вести дела футболиста сборной России будет португалец Жорже Мендеш. Об этом сообщает российское издание championat.com.

По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.

Жорже Мендеш - один из самых известных футбольных агентов в мире. В частности, его клиентом является нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду - Мендеш сотрудничает с пятикратным обладателем "Золотого мяча" более 15 лет. Именно он в 2003 году помог еще никому не известному Роналду перейти из лиссабонского "Спортинга" в английский "Манчестер Юнайтед", где впоследствии португальский форвард смог раскрыться.

Дзюба задумывался о переезде в Англию еще в прошлом году, но тогда, по словам самого игрока, его "кинули агенты", и трансфер не состоялся.

Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году из московского "Спартака", воспитанником которого является. В общей сложности в составе "сине-бело-голубых" он провел 139 игр и забил 52 мяча. Вместе с "Зенитом" Дзюба выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал двукратным обладателем Суперкубка страны. В активе нападающего 34 матча и 16 голов за сборную России, где он в последнее время является капитаном.

Контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2020 года. По данным transfermarkt.com, рыночная стоимость игрока составляет 13 миллионов евро.



