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Первый канал с 100 млн пользователей появился на YouTube

30.05.2019,  
09:00
Текст:  Владимир Болотин
На YouTube новый рекорд - пройдена отметка в 100 млн подписчиков. Первым каналом, у которого аудитория перевалила за эту черту, стал T-Seies.
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Индийский канал обогнал самого популярного ютубера PewDiePie, получившего это звание в 2018 году. 96 млн фанатов со всего мира пытались помочь кумиру, агитируя подписываться на его канал, но ничего не вышло - сложно противостоять полуторамиллиардному населению Индии.

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Канал T-Series появился еще в 2006 году и долгое время был пустым, но с 2010 года в нем стали появляться трейлеры к индийским фильмам и музыкальные клипы местных исполнителей. Бурный же рост начался в 2018 году, когда каждый месяц прибавлялось по 3-5 млн подписчиков. Судя по данным сервиса SocialBlade, канал набрал 90 млн фолловеров всего за три года.

После достижения отметки в 100 млн подписчиков в шапке канала T-Series появился баннер с благодарностями всему комьюнити.

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