Первый канал с 100 млн пользователей появился на YouTube

Индийский канал обогнал самого популярного ютубера PewDiePie, получившего это звание в 2018 году. 96 млн фанатов со всего мира пытались помочь кумиру, агитируя подписываться на его канал, но ничего не вышло - сложно противостоять полуторамиллиардному населению Индии.

Канал T-Series появился еще в 2006 году и долгое время был пустым, но с 2010 года в нем стали появляться трейлеры к индийским фильмам и музыкальные клипы местных исполнителей. Бурный же рост начался в 2018 году, когда каждый месяц прибавлялось по 3-5 млн подписчиков. Судя по данным сервиса SocialBlade, канал набрал 90 млн фолловеров всего за три года.

После достижения отметки в 100 млн подписчиков в шапке канала T-Series появился баннер с благодарностями всему комьюнити.