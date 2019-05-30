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Появились результаты тестов Moto Z4 - смартфона с необычной историей

30.05.2019,  
11:32
Текст:  Богдан Бобров
Фото: JETFIRE007/YouTube Фото: JETFIRE007/YouTube
Фото: JETFIRE007/YouTube

Moto Z4 - смартфон с непростой судьбой. Ранее сообщалось о курьезном случае, когда он уже поступил в продажу еще до того, как его официально представили.

Теперь же данные о его производительности появились в базе данных популярного приложения Geekbench. Об этом сообщает Gizchina.

В синтетических тестах установленный в устройстве процессор Snapdragon 675 при использовании одного ядра набрал 2346 баллов, а в многопоточном режиме - 6248.

В испытываемом гаджете было установлено 4 Гб оперативной памяти, а в качестве операционной системы указана Android 9 Pie.

Судя по всему, конфигурация, представленная в Geekbench, аналогично той, что попала ранее в продажу на Amazon.

Согласно источнику, возможно появление более мощной версии Moto Z4 Force с в два раза большим объемом ОЗУ, Snapdragon 855, но и возросшим ценником в 599 долларов (почти 39 тысяч рублей) против 499 (примерно 32 тысячи рублей) за версию от Amazon.

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