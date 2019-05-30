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30.05.2019 22:00
Рубрика: В мире

Дунай чуден и коварен

После столкновения кораблей напротив венгерского парламента погибли семь человек
Текст: Николай Долгополов (Будапешт - Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Семь туристов из Южной Кореи погибли при столкновении их прогулочного катера с крупным пассажирским судном. Небольшой катерок пошел ко дну сразу же. Катастрофа произошла на Дунае прямо напротив здания венгерского парламента в Будапеште. Лишь семерым удалось спастись. Еще 19 человек считаются пропавшими без вести. Возможно, их тела находятся где-то на глубине внутри лодки, подъем которой, несмотря на все старания спасателей, займет несколько дней.

Удивляюсь и благодарю Бога, что подобной большой беды не произошло раньше. Но в том, что должно было произойти, сомнений никаких. Дунай, катящий свои синие воды и в самом центре красавца-Будапешта, перегружен и трагическое столкновение между огромным кораблем и маленьким катерком вполне вероятно, а в принципе когда-нибудь неизбежно.

Вся довольно длинная набережная буквально усыпана стоянками с зазывающими приглашениями совершить речное путешествие именно на этом катере, пароходе или пароходище. Любая турпоездка, конференция, деловая встреча не обходится в Будапеште без прогулки, чаще вечерней или даже ночной, по Дунаю. Кто чувствует себя уверенно со своими долларами или евро, поднимается на борт двухпалубных застекленных круизных лайнеров. Корабль плывет по реке, разделяющей Буду и Пешт, и душа радуется, наслаждается историческими красотами. А еще поначалу туристы прислушиваются к объяснениям гида. Затем после первой и второй рюмки они полностью посвящают себя дегустации блюд вкуснейшей венгерской кухни. Относительно дешевый местный форинт помогает каждому европейцу ощутить себя здесь, пусть на час-полтора, Крезом, на Дунае ему все по карману.

Фото: AP Photo/Laszlo Balogh
СМИ: Затонувшее в Будапеште судно было построено в СССР в 1949 году

А к услугам бережливых или тех, кому не по карману, десятки маленьких прогулочных катерков, где вместо разодетых официантов и веселящих оркестров, на борту всего 2-3 члена команды. Так, кстати, было и с 32 корейцами, погрузившимися вместе с гидом на маленький катер. Понятно, что наших соотечественников на палубе не было.

Крупные суда постоянно совершают резкие маневры, то возвращаясь к причалу, высаживая пассажиров и подбирая новых, то просто разворачиваются и плывут вниз ли, вверх по реке. Ни минуты простоя. Команды работают в ритме бешенном. А после каждого такого изумительного - для туристов - рейса быстро пришвартовываются и, набрав экскурсантов, снова отправляются в плавание, поверьте, в определенной степени рискованное. Не столкнуться, в такой речной толкучке с конкурентом, исключительно сложно.

К тому же Дунай чуден при тихой погоде. Но меньше всего похож он на нашу смирную Москву-реку. И когда при погоде дурной поднимаются бурашки волн, на корабле чувствуется нечто вроде настоящей качки, которую ощущаешь и сидя на верхней престижнейшей застекленной палубе.

Дунай прекрасен при тихой погоде. Но меньше всего похож он на нашу смирную Москва-реку

Любое столкновение и при тихой погоде чревато. А если не при тихой? При всей своей любви к Венгрии, Будапешту и его речным прогулкам я абсолютно уверен: судов на Дунае в самом центре Будапешта многовато. Маневр ограничен.

На сей раз пострадали бедные корейцы. Может, еще кому-то из них удалось спастись. Однако, увы, списку погибших расти...

Дунай по-прежнему чуден, но и коварен.

Сеул скорбит

По информации южнокорейских изданий на борту были лишь граждане Южной Кореи - 32 отдыхавших и один гид. Возраст самого старшего туриста - 71 год, самому младшему - 6 лет, а в основном это были люди от 40 до 60 лет. Экипаж состоял из двух человек. В Сеуле внимательно следят за поисково-спасательными работами на Дунае.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание помощников и министров и дал указание мобилизовать все силы и средства, которые могут потребоваться для спасения. В связи с инцидентом в МИД РК создан координационный центр, который возглавила министр Кан Ген Хва. В Венгрию направлены шесть сотрудников, которые займутся работой на месте. В связи с трагедией Мун Чжэ Ин отменил праздничный ужин, который должен был состояться вместе с получившими повышение чиновниками.

Подготовил Олег Кирьянов, "Российская газета", Сеул

В мире Европа Венгрия
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