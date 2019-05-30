При обстреле с украинской стороны в ДНР ранены двое гражданских

Село Веселое на окраине Донецка подверглось обстрелу со стороны украинских военных, передает ТАСС заявление главы представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслана Якубова.

По его словам, при обстреле пострадали двое мирных жителей.

"В 20:00 Вооруженными силами Украины совершен обстрел со стороны населенного пункта Пески в направлении села Веселое", - уточнил он.

Осколочные ранения спины и ног получил мирный житель 1956 года рождения, а восьмилетняя девочка была ранена осколком в руку. Оба своевременно получили медицинскую помощь.