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30.05.2019 22:51
Рубрика: В мире

При обстреле с украинской стороны в ДНР ранены двое гражданских

Село Веселое на окраине Донецка подверглось обстрелу со стороны украинских военных, передает ТАСС заявление главы представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслана Якубова.

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По его словам, при обстреле пострадали двое мирных жителей.

"В 20:00 Вооруженными силами Украины совершен обстрел со стороны населенного пункта Пески в направлении села Веселое", - уточнил он.

Осколочные ранения спины и ног получил мирный житель 1956 года рождения, а восьмилетняя девочка была ранена осколком в руку. Оба своевременно получили медицинскую помощь.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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