Путин наградил космонавта Алексея Леонова и актера Александра Ширвиндта

Президент подписал указ о награждениях. Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени получил космонавт Алексей Леонов. Сегодня у него юбилей - 85 лет. Награды он удостоен "за большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную деятельность".

Также в списке награжденных - актеры Александр Ширвиндт (орден "За заслуги перед Отечеством" I степени), Андрей Мягков и Людмила Полякова (ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени).

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев награжден орденом Александра Невского.