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30.05.2019 15:28
Рубрика: Власть

Путин назвал условие господства в мире

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин
Сегодня президент России Владимир Путин вплотную занимался вопросами будущего. На совещании глава государства обсудил, как войти в число лидеров в сфере искусственного интеллекта. Если в этой сфере кто-то получит монополию, то станет властелином мира, предостерег Владимир Путин.

"Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности", - отметил глава государства. "Борьба за технологическое лидерство, прежде всего, в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем глобальной конкуренции", - констатировал он.

"Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии. Если кто-то сможет обеспечить монополию в искусственном интеллекте, то станет властелином мира", - убежден Путин. Ведущие страны уже приняли свои планы, и Россия должна обеспечить технологический сувернитет - это важнейшее условие состоятельности бизнеса и экономики, качества жизни граждан, безопасности и обороноспособности.

Фото: iStock
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"Нужны универсальные решения, использование которых дает максимальный эффект, причем в любой отрасли", - поставил задачу глава государства. "У нас хорошие стартовые условия и серьезные конкурентные преимущества", - заявил он. Это, например, один их самых высоких показателей проникновения мобильной связи и интернета, одна из самых низких стоимостей доступа в Сеть, традиционно сильные образовательные школы в математике и физике. На чемпионате мира по программированию восьмой год подряд побеждают студенты из России, похвалил Путин.

Уже созданы оригинальные и коммерчески успешные разработки мирового уровня - компьютерное зрение и распознавание голоса, кибербезопасность, отметил президент. За пять лет надо занять по этим направлениям лидирующие позиции, поставил он задачу.

Президент перечислил основные направления стратегии. Первое, это создание принципиально новых фундаментальных заделов, математических методов, принципов работы искусственного интеллекта, в том числе - по аналогии с человеческим мозгом, сказал Путин. Для этого надо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки.

Фото: iStock
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Второе направление - усиление кадрового потенциала. Нужно сохранять свои таланты и привлекать лучших специалистов мира, развивать программы подготовки в вузах и колледжах, создавать удобные условия работы, включая удаленную занятость, быстро, без проволочек, решать вопросы предоставления гражданства, сказал президент. Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира. "Эта работа может идти в рамках международных математических центров", - заявил Путин, напомнив, что в следующем году они будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Третье направление - настройка законодательства на новую технологическую реальность. Нужны специальные режимы для частных инвестиций, гарантии надежной защиты интеллектуальной собственности, правовые условия для регистрации патентов. Предстоит "снять законодательные административные барьеры для технологического первопроходчества, обеспечив безопасность государства и общества", заметил президент.

Четвертое направление - формирование эффективного правового регулирования оборота данных, передовой инфраструктуры их обработки и хранения. И еще важнейший вопрос - готовность общества к повсеместному внедрению технологий, для чего необходимо просвещение и программы обучения, заключил глава государства.

Власть Работа власти Президент РГ-Фото
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