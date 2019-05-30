Путин отметил беспримерное мужество Леонова

Президент России Владимир Путин поздравил космонавта Алексея Леонова с 85-летним юбилеем.

"Выдающий представитель отечественной и мировой космонавтики, вы первым шагнули в открытый, неизведанный Космос, вписали яркие, легендарные страницы в летопись покорения Вселенной", - говорится в телеграмме, текст которой приводит сайт Кремля.

Глава государства отметил высочайший профессионализм, беспримерное мужество и преданность делу Леонова. Это всегда помогало космонавту успешно решать ответственные задачи и добиваться намеченных целей.

Еще Владимир Путин высоко оценил многогранную общественную, просветительскую, и творческую деятельность юбиляра.

Президент пожелал ему бодрости духа, здоровья и благополучия.