Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Поправки в Налоговый и Уголовный кодекс, а также в КоАП были подготовлены по поручению главы государства. Они направлены на создание благоприятных условий для перевода активов в российскую юрисдикцию.

Граждане смогут подать соответствующую декларацию с 1 июня этого года по 29 февраля следующего года с сохранением гарантий при условии репатриации денежных средств и госрегистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах Калининградской области и Приморского края.

Гарантии от уголовного и административного преследования предоставляются, если деяния были совершены до 1 января 2019 года.