Владимир Путин призвал активнее привлекать российские компании к внедрению достижений искусственного интеллекта в экономику страны. Об этом президент заявил 30 мая на совещании, которое прошло в учрежденной Сбербанком "Школе 21" по подготовке IT-специалистов.

"Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии. Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта... тот станет властелином мира", - предостерег Путин. Ведущие страны уже приняли свои планы, и Россия должна обеспечить технологический суверенитет - это важнейшее условие состоятельности бизнеса и экономики, качества жизни граждан, безопасности и обороноспособности.

"Нужны именно универсальные решения, использование которых дает максимальный эффект, причем в любой отрасли", - поставил задачу глава государства. "У нас объективно есть хорошие стартовые условия и серьезные конкурентные преимущества", - оценил он. Уже созданы оригинальные и коммерчески успешные разработки мирового уровня.

Путин перечислил направления стратегии. Первое, это создание принципиально новых фундаментальных заделов, математических методов, принципов работы искусственного интеллекта, в том числе по аналогии с человеческим мозгом. Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира. Также надо кратно увеличить финансирование исследований, создать стимулы для частных инвестиций и развития корпоративной науки.

Второе направление - усиление кадрового потенциала. Нужно сохранять свои таланты и привлекать лучших специалистов мира, развивать программы подготовки в вузах и колледжах, предлагать удобные условия работы, при необходимости быстро решать вопросы предоставления гражданства. Третье направление - настройка законодательства на новую технологическую реальность. Нужны спецрежимы для инвестиций, гарантии защиты интеллектуальной собственности. Предстоит снять законодательные, административные барьеры для технологического первопроходчества, обеспечив безопасность государства и общества. Четвертое направление - формирование эффективного правового регулирования оборота данных. И важнейший вопрос - готовность общества к повсеместному внедрению технологий, для чего необходимо просвещение и переобучение. "Мы стратегии писать умеем, даже самые сложные", - подытожил Путин. Но нужны пошаговые планы - чтобы было понятно, что делать и как. Президент подчеркнул, что при внедрении достижений искусственного интеллекта необходимо обеспечить отечественным компаниям "естественный захват рынка - собственного и мировых рынков". Федеральный проект по искусственному интеллекту может обойтись в сумму около 90 млрд рублей в течение шести лет. Разработан он будет не позднее октября 2019 года, заявил вице-премьер Максим Акимов.

Федеральный проект по искусственному интеллекту может обойтись в 90 млрд рублей в течение шести лет

Совещание прошло в школе программирования "Школа 21". Президент осмотрел учебное заведение, созданное Сбербанком совместно с инновационной французской школой программирования Ecole 42, по методике "школы будущего". Путин ознакомился с российскими разработками: нейрошлемом, системой анализа транспортных потоков столицы, речевой аналитики. Президента приветствовала цифровой аватар Сбербанка - виртуальная телеведущая Елена. В этой школе учатся бесплатно и в любое время, круглосуточно, семь дней в неделю. Путин подошел к одной из студенток. Оказывается, она училась на дизайнера, но решила поступить в "Школу 21" - пришлось заниматься по 10-12 часов в день. Был здесь и студент 56 лет, и стоматолог, который пояснил, что знание искусственного интеллекта поможет в работе - в медицине это важно. На выставке президента пригласили проехать на локомотиве, машинистом которого будет искусственный интеллект. Локомотивы запускают в рамках пилотного проекта с РЖД.

Глава Сбербанка Герман Греф предложил предоставить Москве специальный статус, чтобы можно было бы экспериментировать с искусственным интеллектом, и заметил, что мэр столицы готов все решения в этой области передавать в регионы бесплатно. "Мы сегодня вообще не представляем себе возможности управлять городом без цифровых технологий", - заявил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что Москва занимает первое место по цифровому взаимодействию с гражданами среди мегаполисов.