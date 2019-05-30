Президент утвердил эксперимент с электронным голосованием

Президент подписал закон об экспериментальном электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва.

Если такой эксперимент окажется успешным, он будет распространен и на региональных выборах, и на федеральных.

Речь идет о дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах столицы, которые будут определены по решению Мосгоризбиркома. Дистанционное голосование пройдет одновременно с голосованием в традиционном формате, причем выбор типа голосования остается за избирателем.

Для электронного голосования будет создана специальная участковая избирательная комиссия. Сам процесс будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения портала госуслуг Москвы.