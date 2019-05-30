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30.05.2019 20:25
Рубрика: Власть

Путин в Кремле вручил ордена "Родительская слава"

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин
Президент Владимир Путин в четверг в Большом Кремлевском дворце в Александровском зале вручил многодетным семьям ордена "Родительская слава".

В этом году государственных наград удостоилось 8 супружеских пар из разных регионов России.

"Наша традиционная церемония проходит в преддверии замечательного теплого праздника Дня защиты детей в атмосфере душевного тепла и особой неподдельной искренности и любви. Эти чувства дарите нам вы, большие крепкие дружные семьи России”, - заявил глава государства, открывая церемонию награждения. Надо отметить, что все выступление президента проходило на фоне детского лепета, ведь для детей, среди которых были и младенцы, протокол не писан.

Владимир Путин во время своего выступления также  отметил, что именно в многодетных семьях с малых лет закладывается "ценность взаимопонимания, трудолюбия, справедливости и единства”.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Вырастая в окружении сестер и братьев, под крылом любящих родителей, духовно-щедрых родителей, дети обретают способность сочувствовать и прощать. Знают, что значит долг и бескорыстная помощь”, - сказал глава государства. Он подчеркнул, что в таких семьях укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются "исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия”.

В качестве приоритетной задачи президент назвал всемерную поддержку семьи с детьми. Он напомнил о принятых решениях в сфере демографической политики:  снижение налоговой нагрузки для многодетных семей, дополнительные пособия, льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях и детских садах.

"Мы обязательно продолжим эту работу. Я знаю, что этого недостаточно, мы будем думать, есть определенные идеи, как и дальше совершенствовать эту деятельность со стороны государства и оказывать вам всемерную поддержку”, - пообещал президент. Путин подчеркнул, что " в современном полном противоречий мире принципиальная задача - укреплять сам престиж отцовства и материнства".

Евгений Кошкин, отец 7 детей из Сахалинской области, получая награду из рук президента рассказал, рассказал, что в 90-е годы, когда рождались его дети было сложно: задержки  с зарплатами, "не было в чем детей в школу отправить”.

Фото: iStock
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"И многие нас осуждали, говорили, что вы делаете, зачем нищету плодите. И мы не планировали, что когда-то будем здесь, когда-то будут программы для нас. А то, что мы сегодня видимся с вами так близко, общаемся, это еще одно подтверждение что мы на правильном пути”, - сказал он.

После завершения церемонии Путин вспомнил об этих словах. "Один из награжденных сказал важные слова. О том, что в 90-е годы, мы не думали о поддержке, просто хотели иметь детей”, - сказал президент. "Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны”, - заявил Путин и еще раз поблагодарил все семьи, которые в этот день были приглашены в Кремль.

Как отмечают в пресс-службе Кремля, орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Президент РГ-Фото
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