Путину показали цифровой аватар

Совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта президент провел в школе программирования "Школа 21". Владимир Путин осмотрел учебное заведение, созданное при участии Сбербанка в прошлом году. Здесь готовят специалистов в сфере информационных технологий.

Эта школа - "очень хороший пример того, как может быть организована работа по подготовке кадров и для продвижения интересных, перспективных стартапов", - оценил президент.

Глава государства ознакомился с российскими разработками: нейрошлемом, системой анализа транспортных потоков столицы, системой речевой аналитики.

Президента приветствовала цифровой аватар Сбербанка - виртуальная телеведущая Елена. Еще он ознакомился с решениями в области компьютерного зрения, распознавания лиц и объектов, технологию для поиска подозреваемых в толпе, улучшения фотографий, безопасности перевозок.