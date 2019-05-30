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Рассекречен дизайн нового смартфона Google Pixel 4

30.05.2019,  
12:01
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В онлайн-магазине производителя аксессуаров Skinomi в продаже появилось защитное стекло для еще не анонсированного смартфона Google Pixel 4, а на странице товара размещено достаточно качественное изображение самого устройства.

При первом взгляде в глаза сразу бросается встроенная в правый верхний угол сдвоенная селфи-камера. Вытянутое по горизонтали овальное отверстие перфорировано непосредственно в дисплей. Похожее решение ранее было использовано в Samsung Galaxy S10+.

Кроме того, на снимке гаджет имеет достаточно тонкие рамки по краям экрана, разве что "подбородок" немного выделяется более широкой черной полоской, сверху и снизу на лицевой части корпуса располагаются вырезы для стереодинамиков.

Если основываться на представленных материалах, то трудно назвать решения дизайнеров компании-поисковика инновационными. Поэтому стоит дождаться официального анонса. Предположительно, Pixel 4 покажут осенью на ежегодной конференции Google.

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