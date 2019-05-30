Рассекречен дизайн нового смартфона Google Pixel 4

В онлайн-магазине производителя аксессуаров Skinomi в продаже появилось защитное стекло для еще не анонсированного смартфона Google Pixel 4, а на странице товара размещено достаточно качественное изображение самого устройства.

This Google Pixel 4 leak just solidified two big design details - https://t.co/V3fMdbdfRn — PhoneArena (@phonearena) 29 мая 2019 г.

При первом взгляде в глаза сразу бросается встроенная в правый верхний угол сдвоенная селфи-камера. Вытянутое по горизонтали овальное отверстие перфорировано непосредственно в дисплей. Похожее решение ранее было использовано в Samsung Galaxy S10+.

Кроме того, на снимке гаджет имеет достаточно тонкие рамки по краям экрана, разве что "подбородок" немного выделяется более широкой черной полоской, сверху и снизу на лицевой части корпуса располагаются вырезы для стереодинамиков.

Если основываться на представленных материалах, то трудно назвать решения дизайнеров компании-поисковика инновационными. Поэтому стоит дождаться официального анонса. Предположительно, Pixel 4 покажут осенью на ежегодной конференции Google.