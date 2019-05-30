Airbus совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Пассажирский Airbus А320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево.

Судя по записи полета на FlightRadar, самолет вылетел из Москвы в Грозный, однако примерно на полпути совершил разворот и затем приземлился в Шереметьево.

По данным ТАСС, командир воздушного судна принял решение вернуться, поскольку во время полета сработал датчик пожаротушения. Перед посадкой самолет вырабатывал топливо. Пожарные службы были приведены в полную готовность, но в итоге лайнер приземлился в штатном режиме.