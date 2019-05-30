Актеры из Беларуси приглашены в летнюю школу Союза театральных деятелей РФ

Молодые актеры Беларуси примут участие в XIIІ Международной летней школе Союза театральных деятелей России, которая пройдет в Москве с 3 по 29 июня.

В этом году конкурсный отбор в Летнюю школу СТД прошли 87 начинающих артистов из более 30 стран Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Индии, Канады, Республики Корея, России, Сингапура, Словении, Турции и других. Всего же в школе за годы ее существования приняли участие более 1 тысячи молодых актеров из 60 стран и свыше 100 российских городов.

Из Беларуси в школу приглашены актеры Белорусского государственного молодежного театра Елизавета Ильевская и Анатолий Лагутенков, Антон Нетбай из Национального академического драматического театра имени Максима Горького и Таиса Осипова из Брестского академического театра драмы.

Программа обучения театральной школы СТД включает интенсивный образовательный трехнедельный курс, мастер-классы, тренинги и лекции по профессиональным дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, контактная импровизация, вокал, ритмика, современный танец, грим, фехтование и сценический бой.

Педагогический состав школы - ведущие специалисты из лучших вузов страны. Во время образовательного процесса готовится постановка нескольких разножанровых спектаклей: драматических, кукольного, хореографического и уличного перфоманса. Мастер-классы для "студентов" проведут российские режиссеры Сергей Женовач, Игорь Золотовицкий, Кама Гинкас, Адольф Шапиро, Алексей Бородин.

Изюминкой для зрителей становятся публичные показы выпускных спектаклей школы, которые проходят в Театральном центре СТД РФ "На Страстном". Выпускники школы получают диплом государственного образца о повышении квалификации.

Правом участия в Международной летней театральной школе СТД РФ обладают артисты, уже получившие профессиональное образование. Все расходы, связанные с проездом, пребыванием участников школы в Москве, полностью берут на себя организаторы.

Союз театральных деятелей РФ в 13 раз проводит Летнюю театральную школу. Все это время у руля проекта стоит его идейный вдохновитель, председатель СТД РФ, Народный артист России, лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства Александр Калягин.