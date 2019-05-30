До конца года в столице заработают площадки связи 5G

Четыре экспериментальных площадки связи пятого поколения 5G заработают до конца года в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС.

"Спасибо коллегам, выделены частоты для внедрения 5G, и четыре экспериментальных площадки в Москве будут внедрены уже до конца года впервые в России, - сказал Собянин.

Он напомнил, что эта технология уже апробировалась во время чемпионата мира по футболу 2018 года. "Технология очень интересная", - отметил градоначальник и обратил внимание на важность развития IT-сферы. По его словам, в ООН считают, что Москва среди ведущих мегаполисов мира занимает первое место по электронному взаимодействию с гражданами.

Кроме того, продолжил Собянин, сейчас создается информационная платформа для взаимодействия компаний-участниц инновационных процессов в столице. Градоначальник предложил дать Москве дополнительные правовые возможности для создания новых прорывных решений в области информационных технологий и искусственного интеллекта.