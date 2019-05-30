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30.05.2019 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

Пассажиры вернувшегося в московский аэропорт Шереметьево лайнера в 12:00 успешно вылетели в Грозный. Об этом проинформировал РИА Новости гендиректор ФГУП "Вайнахавиа" Султан Гамбулатов.

"Бот заменили, тоже аэробус, уже летит, как и планировалось", - отметил он.

Самолет A320 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается, что экипаж в течение 2 часов вырабатывал топливо и только после этого совершил посадку. На борту лайнера находились 145 пассажиров, пострадавших в результате инцидента нет.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва СКФО Чеченская Республика Грозный Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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