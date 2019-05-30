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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Град и грозу обещают синоптики в столице

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пятницу в столичном регионе сохранится жаркая погода, воздух прогреется до +27...+29 градусов, на востоке Подмосковья - до +31. Такой прогноз озвучили московские метеорологи.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, осадки начнутся днем на западе Подмосковья, а в мегаполисе ожидаются во второй половине дня. Выпасть сможет в общей сложности в столице не более 7 мм осадков. Дожди могут сопровождаться грозами, а в западных районах города и области не исключен град.

- На погоду будет влиять холодный атмосферный фронт, который пройдет с запада на восток, он не только принесет дожди, но и собьет жару, - рассказала метеоролог. - В пятницу днем уже не выше +24...+25, временами будут идти дожди, возможны грозы.

Кстати, 30 мая 2007 года температура воздуха поднялась до +32,2 градуса, а а этот же день в 1895-м было -2,3 градуса.

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