Летние экскурсии на электричках стартуют в Москве 8 июня

8 июня открывается серия обзорных железнодорожных экскурсий в города Московской, Тульской и Рязанской областей. Такие поездки с гидом запускает Центральная пригородная пассажирская компания московской железной дороги.

Как рассказали "РГ" в ЦППК, всего будет организовано порядка двух десятков экскурсий под общим названием "Цвет настроения - Лето".

- Так уже 8 июня можно отправиться в Серпухов и его окрестности, где расположена ферма альпака, монастыри, хаски-парк и павлинник, - пояснили "РГ" железнодорожники. - А 12 июня запланирована экскурсия в оружейную Тулу, 15 и 16 июня - двухдневное гастрономическое путешествие в город Коломну…

Все поездки будут длиться один или два дня в зависимости от программы, ночевки - в гостиницах, каждую экскурсию будет сопровождать гид. Записаться на экскурсию можно на сайте ЦППК.