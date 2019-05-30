Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье в парках и скверах

С понедельника, 3 июня, москвичи смогут бесплатно пройти диспансеризацию в более чем 40 парках и скверах. Для этого в самых многолюдных местах отдыха будут установлены специальные павильоны "Здоровая Москва". Об этом журналистам рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Отдыхая в парках и скверах, москвичи смогут в свободное время с комфортом проверить свое здоровье. Дело в том, что почти 30% москвичей ни разу не были в городских поликлиниках за последний год и более. У кого-то нет времени из-за работы, воспитания внуков и других важных дел, но нет ничего важнее здоровья. Именно поэтому мы решили пойти туда, где жители проводят свободное время и теперь смогут отдохнуть с пользой для здоровья", - отметил Алексей Хрипун.

Павильоны "Здоровая Москва" - это легковозводимые сборно-разборные модульные конструкции в светлых тонах. Они будут оснащены ничуть не хуже поликлиник. Там появятся процедурный кабинет, кабинет доврачебного осмотра и врача терапевта/общей практики, кабинет УЗИ, а также врача педиатра и специальный кабинет для приема анализов. Все они будут укомплектованы современным диагностическим оборудованием, так что горожане смогут пройти весь набор обследований первого этапа диспансеризации и выявить признаки неинфекционных заболеваний или факторы риска их развития. Здесь измерят рост, вес, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление, рассчитают индекс массы тела, определят относительный и абсолютный сердечно-сосудистый риск, возьмут анализ крови по 30 показателям, сделают электрокардиографию. Здесь же можно будет получить консультацию врача-терапевта и пройти онкоскрининг. По выходным будет работать передвижной флюорографический кабинет.

"Пройти комплексное обследование можно будет всего за 40 минут. А все результаты обследования врачи на месте внесут в электронную карту. При необходимости дополнительных обследований будет возможность записаться на приём в поликлинику", - отметил Алексей Хрипун.

Работать павильоны будут без выходных и перерывов на обед - с 8:00 до 22:00. Это позволит жителям проверить здоровье всей семьей, совместив посещение врачей с отдыхом в парке.

К слову, положительный опыт выездных поликлиник у Москвы уже есть. Прошлым летом в рамках марафона "Московское здоровое лето" шатры "здоровья" работали в 11 парках, где смогли проверить здоровье более 200 тысяч москвичей. Кроме этого, в мобильных пунктах вакцинации рядом со станциями метро и МЦК в прошлом году более 300 тысяч горожан сделали прививку от гриппа. Еще один показательный пример оказания медицинских услуг вне стен поликлиники - кабинеты "Мое здоровье" во флагманских офисах госуслуг "Мои документы". Проверка здоровья в этих кабинетах - одна из самых востребованных услуг.