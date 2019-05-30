Общественная организация заметила резкий рост цен на плацкартные билеты

Стоимость проезда в плацкартных вагонах в России с июня по июль 2019 года на некоторых направлениях выросла в два раза, выявили в Общероссийском объединении пассажиров. Общественная организация направила письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Рост цен общественники зафиксировали после многочисленных жалоб граждан. Были проанализированы билеты по 12 различным направлениям в случайные даты в июне и июле по сравнению с маем, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо общественной организации.

Например, самый большой рост был замечен на направлениях Москва-Калининград (двукратный рост стоимости, до 4021 рубля), Москва-Адлер (рост на 97 процентов, до 4143 рубля) и Новосибирск-Томск (рост на 93 процента, до 1507 рублей).

Меньше всего изменились цены на поезда из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова. Однако в этих случаях цена выросла более чем на 60 процентов.

Цены на перевозки в плацкартных вагонах регулируются государством. В Федеральной пассажирской компании отрицают рост стоимости. Изменения цен объясняют майскими специальными акциями, в ходе которых стоимость билетов существенно снижалась. В таком случае корректно было бы сравнивать цены за аналогичные периоды 2018 и 2019 годов.

В ФАС отметили, что обращение общественной организации рассматривается.