Под Костромой подросток ранил друга из ружья

В УМВД России по Костромской области начали проверку в связи с огнестрельным ранением несовершеннолетнего.

Инцидент произошел в городе Буе. В полиции рассказали, что 15-летний подросток привел в гости друга, нашел ключи от отцовского сейфа и достал оттуда охотничье ружье.

- В результате неосторожного обращения с оружием один из несовершеннолетних пострадал. В настоящее время он госпитализирован, - сообщили в региональном УМВД.

Со слов полицейских, семьи обоих подростков относятся к категории благополучных.

По факту ЧП организована доследственная проверка. Кроме того, для выяснения обстоятельств произошедшего по поручению губернатора региона создана комиссия, в состав которой вошел детский омбудсмен.