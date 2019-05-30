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30.05.2019 15:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поговорил с учениками "школы будущего"

Текст: Кира Латухина
В школе программирования "Школа 21" президент Владимир Путин пообщался со студентами. Учебное заведение создано Сбербанком совместно с инновационной французской школой программирования Ecole 42, по методике "школы будущего".

"Ребята отбираются самые мотивированные", - рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Многие из студентов раньше не занимались программированием, сообщил он. Здесь занимаются бесплатно и в любое удобное время, круглосуточно семь дней в неделю.

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Владимир Путин подошел к одной из студенток. Оказывается, она училась на дизайнера, но решила поступить в "Школу 21" - пришлось заниматься по 10-12 часов в день. Был здесь и студент в возрасте 56 лет. С ним глава государства также кратко пообщался. За соседним столом сидел стоматолог, который пояснил, что знание искусственного интеллекта в будущем ему поможет в работе - ведь в медицине это важно. О пользе учебы сказала и другая студентка - биофизик.

Видео: RT

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