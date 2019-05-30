Путина позвали в Тулу покататься на локомотиве-беспилотнике

Проехать на локомотиве, машинистом которого будет искусственный интеллект, пригласили президента на выставке перед совещанием по вопросам развития технологии искусственного интеллекта. Сделать это можно будет уже в июле.

Локомотивы запускают в рамках пилотного проекта с РЖД. "Если найдете время, приезжайте в Тулу на локомотивную станцию", - позвали главу государства.

РЖД планирует широкое внедрение таких технологий и возможные поставки в Индию и Китай, сообщили в руководстве компании, занимающейся этими новинками.