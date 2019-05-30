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30.05.2019 15:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Путина позвали в Тулу покататься на локомотиве-беспилотнике

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Проехать на локомотиве, машинистом которого будет искусственный интеллект, пригласили президента на выставке перед совещанием по вопросам развития технологии искусственного интеллекта. Сделать это можно будет уже в июле.

В Нижнем Новгороде откроют новые мультимодальные рейсы

Локомотивы запускают в рамках пилотного проекта с РЖД. "Если найдете время, приезжайте в Тулу на локомотивную станцию", - позвали главу государства.

РЖД планирует широкое внедрение таких технологий и возможные поставки в Индию и Китай, сообщили в руководстве компании, занимающейся этими новинками.

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