Работа-мечта: Как стать дегустатором колбасы

Периодически в Сети появляются объявления о вакансиях мечты. Например, комендант райского острова в Тихом океане. Или оператор на Discovery. Такие работы и в Москве есть. Корреспонденты "РГ" познакомились с дегустаторами колбасы: эти люди кушают деликатесы и получают за это деньги.

В каждом гипермаркете Москвы постоянно проводятся дегустации: то сыр попробуйте, то печенье. Но это все так, дилетантство. Настоящий профессиональный дегустатор работает на крупном промышленном предприятии. Именно от его вердикта зависит, какие продукты будет выпускать родной завод. Может, стоит поменьше соли положить? Или специи другие?

Дегустаторов готовят в Федеральном научном центре пищевых систем имени В.М. Горбатова. Приходят сюда, как правило, действующие сотрудники предприятий. Например, менеджеры, бухгалтеры. "Сегодня производители сами заинтересованы, чтобы их продукция стала лучше, - рассказывает нам главный научный сотрудник, руководитель направления научного центра Татьяна Кузнецова. - Все хотят, чтобы их товар был конкурентоспособен. Соответственно, и качество должно быть на высоком уровне".

К сожалению, пробовать колбасу и получать деньги за это смогут не все. Нужны природные данные, высокая вкусовая чувствительность. Ее степень фиксируют по результатам специальных тестов. Сначала кандидатам в дегустаторы предлагают заполнить анкету. Самый необычный вопрос: сколько у вас коренных зубов? Еще авторов теста интересует, болеют ли кандидаты диабетом и курят ли. Это не праздный интерес. Ведь вкусовая чувствительность зависит от многих факторов. В том числе и от того, что и в каких количествах мы едим.

Фото: Сергей Бабкин/ РГ

После анкетирования дегустаторам дают на пробу различные образцы. По виду - просто разноцветные жидкости. А на вкус....Очень сложно понять. А на самом деле, говорит Татьяна Кузнецова, в них есть и сахар, и соль, и лимонная кислота. Правда, в очень малых концентрациях. Сразу и не распознать! И ничего удивительного. У людей разный порог вкусовой чувствительности. "Например, 60 процентов кандидатов не могут определить горький вкус, - отмечает собеседница "РГ". - А 20 процентов не определяют кислый". Оказывается, если мы в повседневной жизни часто едим острое, то вся вкусовая гамма продукта перед нами не раскроется. А вот если отдаем предпочтение нейтральной пище, то, вероятно, можем себя найти в дегустационной сфере.

Статистика показывает, что только 2 процента кандидатов обладают высочайшей чувствительностью. Причем как-то раз феноменальный результат показал не технолог и вообще не "пищевик", а IT-специалист. В среднем же из 30 претендентов обычно хорошие результаты показывают лишь 10. Однако, уверяет Татьяна Кузнецова, вкусовую чувствительность можно развить. Точно так же, например, как мускулатуру.

Тот, кто станет дегустатором, сможет получить прибавку к зарплате. Он, правда, не будет целыми днями есть колбасу, но обязательно войдет в состав дегустационной комиссии при выпуске нового продукта.