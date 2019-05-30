Рузанна Мовсесян поставила на сцене РАМТ утопию детства

Повесть "Манюня" написала московская писательница из Армении, лауреат премии "Ясная Поляна" Наринэ Абгарян. Ее судьба целиком связана с крушением советского мира. Выпускница лингвистического университета в Ереване, она поехала в Москву учиться на журналиста, но вынуждена была стать бухгалтером. Но писать не перестала. Ее страничка в ЖЖ стала местом прекрасной прозы. В 39 лет вышла ее первая книга "Манюня".

"Я так хотела увидеть себя маленькой, что написала книгу о своем счастливом детстве. О том времени, когда горы были выше неба, когда взрослые казались настоящими великанами, дома - несокрушимыми крепостями, а расстояние до калитки равнялось целой жизни", - говорит Наринэ.

Премьера состоялась на большой сцене РАМТа в рамках фестиваля "Черешневый лес". Звуки оркестра у входа, горсти черешни... и такой же праздничный дух на сцене. Каким-то непостижимым образом Рузанна Мовсесян смогла передать само состояние волшебного и полного приключений детства 70-80-х годов.

Громкое, наполненное звуками звонких голосов и смеха, красными галстуками, радостью от "выброшенного" в магазин гороха и всем тем, о чем не надо рассказывать его обитателям, но невозможно рассказать нынешним детям, это советское детство в армянском провинциальном городке не похоже ни на что в современном мире. Но странное дело - детский зал то серьезнеет, то заливается хохотом.

Еврейская рыжая девочка Манюня Шац - Анна Ковалева, ее подружка Наринэ Абгарян - Анна Дворжецкая и многочисленные члены их семейств наполняют этот мир, чем-то отдаленно напоминающий ностальгическую атмосферу феллиниевских провинций. Запахи долмы, рецепты кавказской и еврейской кухни, веселые крики бабушки Розы - Нины Дворжецкой заполоняют трехъярусную сценическую конструкцию, похожую одновременно на горное селение, легшее террасами, восточный городок с балконами и балкончиками, где все живут рядом, вместе (сценография Марии Утробиной).

Так когда-то Фоменко создавал стиль своей "Мастерской", где переливчатые интонации актрис вызывали в памяти искусство Бабановой и Коонен

Рузанна Мовсесян бережно и даже любовно пестует театральные технологии детского театра. У нее Анна Ковалева и другие актрисы играют с точным владением искусства травести - старинного театрального амплуа, вытесненного за ненадобностью из современного театра, в котором победил документальный реализм, не отличающий настоящее от искусственного. В "Манюне" игра ведется легко, но все же - напористо, выразительно. Так когда-то Фоменко создавал стиль своей "Мастерской", где бархатистые переливчатые интонации актрис вызывали в памяти искусство Бабановой и Коонен.

В финале первого акта, после галопа сюжетных линий вдруг звучит голос - это Наринэ Абгарян читает стихотворение Мандельштама об Армении. И вся потешная, захватывающая, трогательная суета обретает измерение настоящей поэзии.

"Ты жив, ты счастлив, ты спокоен, только если за твоей спиной есть надежная стена. Стена любви. Любви, в которой ты растешь, которая окружает тебя с первых дней, - говорит режиссер спектакля Рузанна Мовсесян. - Заметить и осознать эту любовь ты сможешь, только когда столкнешься с чем-то другим, когда поймешь, что бывает и иначе, что мир состоит и из боли тоже. И жизнь будет огромная, и мир будет непростой. Но всю твою боль всегда будет лечить любовь твоих родных, твоих друзей, твоей земли. И в какой-то момент тебе захочется вернуться, вспомнить каждое мгновение своего детства, каждого дорогого человека, каждый счастливый и сумасшедший день, каждое веселое безумство, каждое приключение, тебе захочется каждого поблагодарить".

Прямая речь

Рузанна Мовсесян, режиссер:

- Когда я читала книгу, у меня не было ощущения, что она детская. Там много адресовано именно взрослым, ностальгирующим по своему детству. Но это не ностальгия по советскому, несмотря на всю атрибутику того времени. Это ностальгия по утопическому детскому раю. Счастливые, умеющие любить люди живут где-то в горах. Наринэ удалось передать ощущение идеального мира. Только забредшие москвичи оказывается вне защиты любви. Заметить и осознать эту любовь ты сможешь, только когда столкнешься с чем-то другим, когда поймешь, что бывает и иначе, что мир состоит и из боли тоже. И жизнь будет огромная, и мир будет непростой. Но всю твою боль всегда будет лечить любовь твоих родных, твоих друзей, твоей земли. И в какой-то момент тебе захочется вернуться, вспомнить каждое мгновение своего детства, каждого дорогого человека, каждый счастливый и сумасшедший день.