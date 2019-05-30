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30.05.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собянин рассказал о создании в Москве системы распознавания лиц

Текст: Ирина Огилько

В скором времени Москва объявит конкурс на создание разветвленной системы видеокамер, способных распознавать лица. Об этом заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин на совещании по проблемам создания искусственного интеллекта.

Собянин провел личный прием граждан

"В этом году, буквально в скором времени, мы объявим конкурс по созданию масштабной системы по видеораспознаванию. Эту работу мы проведем вместе с министерством внутренних дел, - сказал Собянин. По его словам, в Москве предполагается установить порядка 200 тысяч видеокамер, так что система станет одной из крупнейших в мире и вполне сможет соперничать с китайскими аналогами.

Градоначальник напомнил, что эксперимент по распознаванию лиц с помощью видеокамер был проведен в столице во время чемпионата мира по футболу. Сейчас проводится эксперимент по распознаванию лиц с помощью видеокамер в метрополитене, в подъездах жилых домов. По словам мэра, уже выявлены десятки преступников, находящихся в розыске.

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