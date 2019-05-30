Тушинский районный суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о хищении 67 миллионов рублей при реконструкции ведомственных санаториев МВД "Искра", "Салют" и "Хоста" в Сочи.

Подсудимыми являются три фигуранта - бывший начальник центра заказчика-застройщика управления организации капстроительства МВД России Игорь Донцов, экс-гендиректор ФГУП РСУ МВД Вячеслав Колесник и гендиректор субподрядной организации ООО "МариоТек" Николай Марусов. Они обвиняются в совершении преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ - в растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые в тяжком преступлении еще в 2011 году сговорились сэкономить в свою пользу деньги, выделенные из госбюджета на реконструкцию трех сочинских санаториев МВД. Факт растраты был зафиксирован после внутренней проверки. В 2015 году следственный департамент ведомства возбудил уголовное дело. Сначала в отношении неустановленных лиц. А когда стало понятно, что в криминале замешаны высокопоставленные чины полиции, Генпрокуратура передала материалы дела для предварительного расследования в СКР.

По данным следствия, фигуранты дела изначально завысили стоимость работ более чем на 64 миллиона рублей. Плюс не исполнили обязательства еще на 3 миллиона рублей. Деньги похищались перечислением на фирмы-"однодневки". А затем выводились из оборота, превращаясь в наличные, которые, естественно, нигде не регистрировались. И оседали в карманах расхитителей.