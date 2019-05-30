В Москве из-за киносъемок перекроют улицы

В центре столицы 2 июня перекроют несколько улиц. Планы автомобилистам придется поменять из-за киносъемок.

Как пояснили в Центре организации дорожного движения, в ближайшее воскресенье для машин закроют улицу Россолимо от дома 11 до дома 17, Малый Боженинский переулок, участок Олсуфьевского переулка - от дома 13 стр.1 до дома 10 стр. 1. Ограничения будут действовать с 9.00 до 14.00.

В этот же день, но уже с 14.00 до 20.00, закроют для проезда участок на пересечении переулка Хользунова и улицы Россолимо.