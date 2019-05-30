В Подмосковье изменили "закон о тишине"

"Закон о тишине" в Подмосковье дополнили новыми пунктами.

В прежней редакции закон не распространялся на переустройство и ремонт во дворах. Теперь этот пробел устранен, Мособлдума приняла проект в третьем чтении, передает ТАСС.

Теперь в первые полгода после того как дом сдали в эксплуатацию, запрещается проводить шумный ремонт и переустройство с 13:00 до 15:00 и с 21:00 до 8:00. В выходные запрет действует с 13:00 до 15:00 и с 22:00 до 10:00. По истечении полугода со дня сдачи дома "закон о тишине" запрещает шуметь с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15.00 в рабочие дни, а в выходные - с 19:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00.

Закон также запрещает свист, пение, игру на музыкальных инструментах, шум при погрузке/разгрузке в будни с 21:00 до 8:00, а в выходные с 22:00 до 10:00.