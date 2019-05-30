Новости

Актеры из Беларуси приглашены в летнюю школу Союза театральных деятелей РФ 16:00
Определены соперники ФК "Краснодар" в отборе Лиги чемпионов 15:48
ЦОДД проведет 5 июня встречу с москвичами 15:46
Видео: Арнольд Шварценеггер зачитал рэп про самого себя 15:45
В Томске перед летним сезоном проверят детские лагеря 15:44
В Подмосковье принят закон о платных парковках 15:33
Renault Duster подорожал в России 15:31
За распространение зарубежных СМИ без разрешения оштрафуют 15:30
Путина позвали в Тулу покататься на локомотиве-беспилотнике 15:27
Путину показали цифровой аватар 15:26
В Прикамье подросток пойдет под суд за разгром кладбища 15:25
Видео: Как купить билеты на II Европейские игры 15:25
На стройке в Ульяновске погибли двое рабочих 15:22
Вышел трейлер второго сезона "Тьмы" 15:18
В Удмуртии подросток погиб при попытке украсть электропровода 15:14
Необычный камень под Вологдой оказался "находкой века" 15:12
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ 15:09
В Нижнем Тагиле на улучшение дорог потратят более 700 млн рублей 14:59
В Ярославле возбудили дело после падения ребенка с качелей 14:49
Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду 14:45
Curiosity нашел на Марсе огромные залежи глины 14:44
Infiniti анонсировала продажи в России обновленного QX60 14:40
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер 14:39
В Саратовской области в ДТП пострадали восемь человек 14:33
В Рязани сити-менеджер подал в отставку 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству
С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 15:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Подмосковье принят закон о платных парковках

Текст: Ирина Рыбникова

В Подмосковье появился закон о правилах организации платных парковок. Депутаты Мособлдумы приняли его сразу в трех чтениях.

Новый документ, в частности, запрещает создавать платные парковочные места у спортивных объектов, школ и других объектов образования, у учреждений культуры и во дворах многоквартирных домов. Парковки также не могут быть платными с 21:00 до 07:00 в будни, по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни.

В Москве станет больше туристических парковок

Действующих платных парковок на улично-дорожной сети в Подмосковье между тем нет и, как заявил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик, создавать их пока не планируется. Но если вдруг возникнет такая необходимость - у организаторов платного парковочного пространства уже будут готовые правила, не вызывающие разночтений. Именно в этих целях и был принят новый закон.  

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Платные парковки в Москве и Подмосковье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Рада отказалась отправлять в отставку правительство
Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Посольство РФ: Россияне не пострадали при столкновении катеров на Дунае