В Подмосковье принят закон о платных парковках

В Подмосковье появился закон о правилах организации платных парковок. Депутаты Мособлдумы приняли его сразу в трех чтениях.

Новый документ, в частности, запрещает создавать платные парковочные места у спортивных объектов, школ и других объектов образования, у учреждений культуры и во дворах многоквартирных домов. Парковки также не могут быть платными с 21:00 до 07:00 в будни, по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни.

Действующих платных парковок на улично-дорожной сети в Подмосковье между тем нет и, как заявил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик, создавать их пока не планируется. Но если вдруг возникнет такая необходимость - у организаторов платного парковочного пространства уже будут готовые правила, не вызывающие разночтений. Именно в этих целях и был принят новый закон.