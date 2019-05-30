Во Владимире шестимесячная девочка погибла в захламленной квартире

Следствие во Владимирской области возбудило дело после смерти новорожденной девочки в грязной квартире, полной кошек, сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, ЧП во Владимире произошло 27 мая. В доме, где росли двое детей, при невыясненных обстоятельствах погибла шестимесячная девочка. По словам родителей, после кормления мать положила ребенка в кроватку, а через 20 минут малышку обнаружили там мертвой.

- При осмотре места происшествия следователем СК России установлено, что семья проживает в четырехкомнатной квартире, находящейся в состоянии антисанитарии. В квартире стоит едкий запах от фекалий животных, так как в одной из комнат содержатся 12 кошек и собака, - сообщили в СК.

По данным следствия, в неприемлемых условиях в семье жила не только новорожденная малышка, но и ее трехлетний брат.

По факту гибели девочки возбудили дело по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причину смерти малышки сейчас выясняют эксперты, в рамках расследования дела назначены гистологические исследования.

После ЧП мальчика изъяли из семьи и временно поместили в приют.

В СК сообщили, что 23-летний отец детей нигде не работает, имеет несколько судимостей. Сейчас следователи разбираются, почему до трагедии органы профилактики не обращали внимания на проблемную семью.