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30.05.2019 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владимире шестимесячная девочка погибла в захламленной квартире

Текст: Анна Скудаева

Следствие во Владимирской области возбудило дело после смерти новорожденной девочки в грязной квартире, полной кошек, сообщает региональное Следственное управление СКР.

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По данным следствия, ЧП во Владимире произошло 27 мая. В доме, где росли двое детей, при невыясненных обстоятельствах погибла шестимесячная девочка. По словам родителей, после кормления мать положила ребенка в кроватку, а через 20 минут малышку обнаружили там мертвой.

- При осмотре места происшествия следователем СК России установлено, что семья проживает в четырехкомнатной квартире, находящейся в состоянии антисанитарии. В квартире стоит едкий запах от фекалий животных, так как в одной из комнат содержатся 12 кошек и собака, - сообщили в СК.

По данным следствия, в неприемлемых условиях в семье жила не только новорожденная малышка, но и ее трехлетний брат.

По факту гибели девочки возбудили дело по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причину смерти малышки сейчас выясняют эксперты, в рамках расследования дела назначены гистологические исследования.

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После ЧП мальчика изъяли из семьи и временно поместили в приют.

В СК сообщили, что 23-летний отец детей нигде не работает, имеет несколько судимостей. Сейчас следователи разбираются, почему до трагедии органы профилактики не обращали внимания на проблемную семью.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир
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