Прокладка метро к подмосковным городам приведет к критическому перегрузу существующих линий столичной подземки, поэтому тянуть их в Московскую область нет смысла. К такому выводу пришел федеральный минтранс после детального изучения вопроса. Вместо метро в Подмосковье предполагается развивать Московские центральные диаметры - железнодорожные ветки, график движения поездов по которым обещают наладить почти с такой же регулярностью, как в метро.

Что произошло бы со столичной подземкой, если протянуть ее в Красногорск, Балашиху и Мытищи, как планировалось еще год назад, можно понять, прокатившись в час пик по Таганско-Краснопресненской ветке метрополитена. После того как она дошла до подмосковных Котельников, пассажиры уже на "Выхино" попадают в вагон со второго захода, а к "Текстильщикам" жаждущие уехать вынуждены пропускать по пять составов подряд. С продлением фиолетовой ветки в область на нее дополнительно "сели" порядка 350 тысяч человек - именно столько зарегистрированных жителей числится в Котельниках и Люберецком городском округе. А, например, в Балашихе на сегодняшний день зарегистрированных жителей насчитывается более 500 тысяч. Сейчас они равномерно распределяются между железной дорогой, личным автотранспортом и автобусным сообщением как минимум к трем станциям разных веток метрополитена, но если хотя бы одна из них дотянется до городского округа - основной поток пассажиров переместится туда.

Конечно же, новость о том, что метро к ним не придет, жителей Балашихи, Красногорска и Мытищ расстроила. Но эксперты считают решение минтранса верным. "Улучшать транспортную доступность этих городов нужно путем развития пригородного пассажирского сообщения, в том числе - строительством МЦД. Это будет экономически целесообразным и наиболее быстрым решением проблемы сообщения с городами Подмосковья, чем строительство метро из Москвы", - считает председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

Быстрее всего транспортные проблемы Балашихи, Красногорска и Мытищ можно решить развитием железнодорожного сообщения

По его словам, жители Красногорска уже имеют возможность пользоваться станциями метрополитена "Митино" и "Мякинино". А к концу года могут быть запущены два первых Московских центральных диаметра МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" - и красногорцы наконец получат вожделенную транспортную свободу. Проблемы жителей Мытищ решит МЦД-5 "Пушкино - Домодедово". Эта ветка, правда, стоит в планах второго этапа строительства диаметров, который планируется завершить не раньше 2023 года, но, как утверждает Иванкин, "если сравнивать со сроками строительства метро, то МЦД придет к жителям гораздо раньше".

Самая сложная ситуация с Балашихой, по территории которой проходит подмосковная часть национального парка "Лосиный Остров". И любое транспортное строительство там посягает на интересы нацпарка. Вариант "откусить" от заповедника 139,5 гектара для строительства дублера Щелковского шоссе уже обсуждался - и встретил неоднозначную реакцию у экспертов и населения. "Строительство метро вместо расширения автомагистралей позволило бы избежать ухудшения экологической обстановки в этом районе, однако этот проект также потребует очень больших финансовых вложений, - говорит Павел Иванкин. - Поэтому наиболее оптимальным вариантом я считаю развитие пригородного пассажирского сообщения на участке Балашиха - Курский вокзал. Увеличение числа поездов на данном направлении позволит разгрузить пассажиропоток в утренние и вечерние часы пик и интегрировать Балашиху в МЦД-1 и МЦД-2". По мнению эксперта, этот вариант не станет чересчур дорогим - ведь МЦД, по сути, прокладывается по уже существующей железнодорожной инфраструктуре, которую нужно лишь модернизировать.

Напомним, что главная цель московских центральных диаметров - связать между собой радиальные направления железной дороги, но так, чтобы они проходили через центр столицы. Сейчас все железнодорожные пути упираются в столичные вокзалы и пересесть на другие направления зачастую невозможно без захода в метро. Поезда по МЦД в час пик будут ходить с интервалами в 5-6 минут, а на каких-то участках и чаще. По сути МЦД станет наземным метро, которое свяжет между собой города Подмосковья.