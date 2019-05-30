Арестован замначальника Дальневосточного таможенного управления

Бывшего заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России - начальника оперативной таможни Павла Фомина взяли под арест. В его отношении ведется уголовное дело. Фомин обвиняется в получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому избрал суд.

Пока считается, что Фомин в 2017 году получил взятку в 75 тысяч долларов от руководителя одной из коммерческих организаций. Кроме того взяткодатель незаконно трудоустроил его знакомого и оплатил ему проживание во Владивостоке. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения превысила 6,4 миллиона рублей.

По версии следствия, замначальника Дальневосточного таможенного управления вознаградили за покровительство коммерческой деятельности организаций, возглавляемых взяткодателем. Они занимались незаконным импортом налогоемких товаров на территорию ЕАЭС.

В 2018 году, когда в управление Дальневосточной оперативной таможни пришли следователи, Фомина допрашивали в качестве свидетеля. В конце лета того же года он уволился.