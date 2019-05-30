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30.05.2019 11:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Два новых проекта решили включить в ТОР "Бурятия"

Текст: Евгения Шерешевская

Инвестиционные проекты по производству трехслойного картона на Селенгинском целлюлозно-картоном комбинате (ЦКК) и строительству тепличного комплекса в Гусиноозерске будут включены в июне 2019 года в территорию опережающего развития "Бурятия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра экономики региона Тимура Будаева.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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Создание ТОР "Бурятия" в марте было одобрено с двумя из заявленных ранее четырех инвестпроектов: строительство транспортно-логистического и птицеводческого комплексов.

Как уточнили в минэкономики региона, проекты по гусиноозерскому тепличному комплексу и по Селенгинскому ЦКК реализуют на территории монопрофильных муниципальных, а по федеральному законодательству Минвостокразвития не имело полномочий создавать ТОР в границах муниципальных образований, моногородов. Для устранения нормативной коллизии были внесены изменения в федеральный закон о территориях опережающего развития.

Министр экономики Бурятии Александр Бардалеев отметил важность проектов для региона, где наблюдается внутренняя миграция населения из районов в Улан-Удэ. С появлением новых предприятий будет создано более 1,7 тысячи рабочих мест, и это поможет удержать население в районах. Общая сумма финансирования четырех проектов - около 25 миллиарда рублей.

Экономика Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Особые экономические зоны в РФ
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