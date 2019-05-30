Экс-главу лесного департамента Приморья приговорили к 4 годам колонии

Во Владивостоке оглашен приговор суда бывшему главе лесного департамента администрации Приморья, сообщается на сайте прокуратуры края. Он осужден за взятку в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Преступление совершено летом 2016 года. В суде доказано, что, действуя из корыстных побуждений, чиновник предложил представителю нескольких лесозаготовительных компаний за взятку продлить срок аренды лесных участков. И лично возле дома по улице Петра Великого во Владивостоке получил 550 тысяч долларов США или 35 миллионов рублей.

Позднее о данном факте взяткодатель сообщил в правоохранительные органы.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также на пять лет лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Осужденному придется выплатить свыше 35 миллионов рублей штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.

В обозначенное время должность главы департамента занимал Владимир Иванов.