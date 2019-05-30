Новости

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе 21:58
Достигло миллиона количество книг из РФ, запрещенных к ввозу на Украину 21:54
С Байконура стартовала ракета "Протон-М" со спутником связи 20:58
В центре Москвы провалился грунт 20:31
Россиянка возглавит офис ООН в Женеве 20:26
В Заполярье приостановили выставление жильцам доплат за отопление 20:20
Российский сотрудник миссии ООН в Косове переведен в медучреждение Белграда 20:17
На Ставрополье грузовик врезался в автомобиль ДПС 20:11
Еще одна россияна вышла в третий круг "Ролан Гаррос" 20:06
В Забайкалье арестовали главу крупнейшего горнодобывающего предприятия 19:56
Во Владимире шестимесячная девочка погибла в захламленной квартире 19:48
В библиотеку МГУ попала молния 19:30
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения 19:10
Блинкова победила Гарсию и вышла в третий круг "Ролан Гаррос" 19:05
В Ростове суд вынес приговор женщине, чья дочь умерла от ожогов 19:01
Коммунальные службы Москвы переведены в усиленный режим из-за дождя 18:48
Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери 18:44
Замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш оставлен под арестом 18:43
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения 18:40
В Мурманской области создадут кластер по судоремонту и рыбопереработке 18:39
Вышел трейлер последнего "Рэмбо" 18:30
Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе 18:30
Безвизовый режим на время II Евроигр стартует в Беларуси с 10 июня 18:29
Зеленский поругался с журналистами в Львоской области 18:26
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
30.05.2019 21:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прилетит и сбросит круг

Спасению утопающих помогут беспилотники
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)
Лето и пришедшая жара традиционно добавляет спасателям проблем, связанных с отдыхом на воде. Например, в Хабаровске сотрудники МЧС с начала навигации зафиксировали почти 70 нарушений правил безопасности на реках.

В связи с этим инспекторы Госинспекции по маломерным судам в эти дни по всей стране проводят рейды и напоминают, что самые безопасные пляжи - это официальные, где разрешено купание, дежурят спасатели и медики. А владельцев маломерных судов призывают помнить о мерах безопасности.

- Наша цель - не оштрафовать или наказать, а убедиться, что все необходимые требования выполняются, указать недостатки. К сожалению, уже в этом году произошло несколько случаев с рыбаками, которые закончились трагично, - сообщили в главке МЧС по Хабаровскому краю.

Как готовят московские пляжи к летнему сезону

Всего с начала навигации к ответственности за нарушение правил безопасности на воде здесь привлечено 69 человек. Основные нарушения - это управление плавсредством, не прошедшим техосмотр, отсутствие спасжилетов и прав на управление судном.

Кстати, в этом году одними из самых безопасных признаны московские пляжи. С 2010 года количество происшествий на столичных водоемах уменьшилось в 2,5 раза. У москвичей самыми популярными местами отдыха являются "Серебряный бор - 3", "Озеро Белое" и "Большой Садовый пруд". По итогам прошлого года на официальных пляжах не допущено гибели ни одного человека. И это не только в столице.

В этом году в Москве начнут применять дроны для спасения утопающих. Беспилотник вертолетного типа сможет сбросить спасательный круг и через громкоговоритель оповестить всех о происшествии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Хабаровский край ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос осудил запрет Пентагона на услуги РФ при космических запусках
Путин в Кремле вручил ордена "Родительская слава"
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о ДРСМД
В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Рада отказалась отправлять в отставку правительство