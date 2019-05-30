Лето и пришедшая жара традиционно добавляет спасателям проблем, связанных с отдыхом на воде. Например, в Хабаровске сотрудники МЧС с начала навигации зафиксировали почти 70 нарушений правил безопасности на реках.

В связи с этим инспекторы Госинспекции по маломерным судам в эти дни по всей стране проводят рейды и напоминают, что самые безопасные пляжи - это официальные, где разрешено купание, дежурят спасатели и медики. А владельцев маломерных судов призывают помнить о мерах безопасности.

- Наша цель - не оштрафовать или наказать, а убедиться, что все необходимые требования выполняются, указать недостатки. К сожалению, уже в этом году произошло несколько случаев с рыбаками, которые закончились трагично, - сообщили в главке МЧС по Хабаровскому краю.

Всего с начала навигации к ответственности за нарушение правил безопасности на воде здесь привлечено 69 человек. Основные нарушения - это управление плавсредством, не прошедшим техосмотр, отсутствие спасжилетов и прав на управление судном.

Кстати, в этом году одними из самых безопасных признаны московские пляжи. С 2010 года количество происшествий на столичных водоемах уменьшилось в 2,5 раза. У москвичей самыми популярными местами отдыха являются "Серебряный бор - 3", "Озеро Белое" и "Большой Садовый пруд". По итогам прошлого года на официальных пляжах не допущено гибели ни одного человека. И это не только в столице.

В этом году в Москве начнут применять дроны для спасения утопающих. Беспилотник вертолетного типа сможет сбросить спасательный круг и через громкоговоритель оповестить всех о происшествии.