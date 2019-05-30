С дискуссии о том, кто является героем современного общества в нашей стране, начался во Владивостоке Международный литературный фестиваль с несколько провокационным названием "ЛиТР" - литература Тихоокеанской России. Судя по выступлениям, выходило, что это предприниматель.

Участники обсуждения предположили: стоит обратиться к истории Дальнего Востока, в развитие которого внесли вклад сотни бизнесменов, купцов, меценатов.

- На мой взгляд, герой нашего времени - это человек, который предпринимает, развивает, берет на себя ответственность и двигается вперед, - открыл дискуссию организатор фестиваля Виктор Суханов.

С ним был абсолютно согласен писатель Андрей Рубанов.

- Для меня предприниматель - это прежде всего человек, занимающийся созидательным трудом, умеющий из ничего сделать нечто. Когда-то на месте Владивостока было пустое место, а потом пришли созидатели и построили город. Большинство моих героев - предприниматели, бизнесмены, - сказал он.

Правда, Рубанов тут же заметил, что написал множество книг на эту тему, но ни одна из них не стала бестселлером. У нас, как полагает он, "предпринимателей считают буржуями" и попросту не любят. Может, русская литература чем-то провинилась перед бизнесменами?

- Ни в одном из выдающихся произведений XIX века не найдется симпатичного, обаятельного, честного предпринимателя, который реализовывал бы долгосрочный, продуманный, стратегический план развития бизнеса, - заметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров Герман Зверев.

Тем не менее запрос на героев бизнеса, похоже, есть.

- Основная задача экономики - развитие среднего класса. Пока у нас не станет героем представитель данной части общества, пока его образ не будет являться целью для подражания у молодежи, мы не разовьем этот средний класс. И мы заинтересованы в появлении такого героя через литературу, - высказался заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

Получится сделать это или нет - покажет время.

- Литература сама подмечает те процессы, которые идут в настоящем. Ну не герой у нас предприниматель. Он должен работать, зарабатывать, делать свое дело. У нас какая жизнь, такие и герои - литература сама подсмотрит и образ кристаллизуется, - высказался генеральный директор компании DNS Дмитрий Алексеев.

Итог двухчасовой дискуссии подвел писатель Андрей Геласимов:

- Я люблю писать про простого человека, Андрей Рубанов - про предпринимателей. Мы не придем к общему знаменателю. Литература будет складываться из этих многих частностей, - сказал он.

Между тем

Ценители русской словесности в КНР давно сделали вывод о том, что наш литературный герой - боец. "Русская нация - это народ бойцов. Русские не уступают, никому не подчиняются, они делают все лучше, чем другие", - сказала в ходе дискуссии директор института иностранных языков Чанчуньского университета госпожа Ван Цзиньлин.