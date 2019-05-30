Планы расширения свиноводческого производства на территории опережающего развития "Михайловский" в Спасском районе Приморья вызвали беспокойство местных жителей. Они жалуются на неприятный запах со стороны уже имеющихся предприятий и опасаются, что в дальнейшем проблема значительно усугубится.

Уделять внимание чистоте животных на свинокомплексе недостаточно. Если здесь забыли про систему стоков, о развитии предприятия можно будет судить по запаху. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Новый проект пробивает себе дорогу далеко не первый месяц. 18 июня его обсудят на общественных слушаниях. Идея у резидента ТОР масштабная: построить шесть свинокомплексов и племенную ферму общей производительностью 75 тысяч тонн свинины в живом весе в год (610 тысяч голов). Кроме того, планируется создать комбикормовое производство на 300 тысяч тонн продукции в год и убойный цех. Все это вдобавок к уже имеющимся в Спасском районе комплексам двух компаний: "Мерси Трейд" - на 39 тысяч голов и "Приморского бекона" - на 83 тысячи.

По мнению приморцев, плюсы в виде появления производств, рабочих мест и налогов в бюджет района перекрываются розой ветров. Буквально. Существующие комплексы размещены с наветренной стороны, и зловоние разносится на многие километры вокруг. 40 тысяч человек, составляющие население сел Прохоры, Новинка, Красный Кут, Вишневка, Евсеевка и Малые Ключи, задыхаются, особенно весной и летом.

- Один комплекс выдает в день семь железнодорожных вагонов навоза, или 427 тонн. А шесть производств дадут 43-47 вагонов… Мы просто задохнемся в ядовитой смеси воздуха с парами аммиака, сероводорода, метана и других вредных для здоровья человека веществ, - в сердцах говорит мне Валерий Бочаров, представляющий активистов общественной организации сел Спасского района и города Спасска-Дальнего "За достойное будущее".

Не знаю, верны ли его тонно-вагонные расчеты, но относительно наличия неприятного запаха сомнений быть не может. В чем, кстати, в прошлом году лично убедился тогдашний глава Приморья Андрей Тарасенко. Он побывал в Спасском районе с рабочей поездкой и посетил животноводческое хозяйство компании "Мерси Трейд" в селе Прохоры.

- Я был в Ленинградской и Липецкой областях, там такие же предприятия, но запаха нет - стоит современная система очистки, обеззараживания. А здесь точно нарушены технологии, - сказал он и запретил дальнейшее строительство свинокомплекса.

Это был единственный чиновник из числа тех, к кому апеллировали спассчане, который лично унюхал разносящийся по району запах навоза.

Недолго радовались активисты. Запрет ушел в прошлое, и о расширении производства заговорили вновь.

Существующие комплексы размещены с наветренной стороны, и зловоние разносится на многие километры вокруг

Со ссылкой на Амурскую природоохранную прокуратуру и Амурскую бассейновую прокуратуру жители спасских деревень, подвергающиеся атаке навозного запаха, утверждают, что "резиденты ТОР не провели государственную экологическую экспертизу проектов и не сделали до нее "Оценку возможного негативного воздействия на окружающую среду". В их письме на имя Генпрокурора РФ говорится, что в течение двух лет работы оба свинокомплекса не утилизировали навозную жижу, "а просто сливали на рельеф, в ручей без названия и в речку Кулешовку".

Состояние воды в Кулешовке, Спассовке и других водоемах района проверили доктор биологических наук, профессор ДВФУ Надежда Христофора и эксперт в области почвоведения и гидрохимии Серафима Клышевская.

"В образцах из сточных ручьев со свинокомплексов в окрестностях сел Вишневка, Красный Кут также превышено содержание аммиачного азота (в 8,1 и 5,3 раза соответственно), что однозначно говорит о животном происхождении источника загрязнения. По результатам определения химических показателей можно сделать предварительный вывод о "застарелом" (длительном) органическом загрязнении", - заключили они осенью минувшего года.

- Теперь навоз запахивают на полметра в землю. Крестьяне в шоке от такого метода. Существующие комплексы стоят в семи километрах от нашей деревни. Те, что хотят построить, будут в двух-трех. Скоро же земли не хватит навоз запахивать! За три года завалят долину! - возмущается Валерий Бочаров.

В качестве еще одного аргумента против строительства сразу шести свинокомплексов на компактной территории местные жители приводят январскую эпидемию ящура, которая буквально выкосила поголовье на обоих предприятиях - было уничтожено 72,5 тысячи свиней. Да и личные хозяйства спассчан эта напасть тогда прихватила…

Бочаров и его общественная организация считают, что двух свинокомплексов одному району достаточно, и больше таковых здесь строить не надо. По мнению активистов, на существующих производствах необходимо устранить все нарушения, обнаруженные надзорными органами. И, конечно, нужно перевести "технологический процесс утилизации отходов производства на 100-процентную переработку, с очисткой воды до уровня технической пригодности".

Нельзя сказать, что люди, от которых зависит принятие решений, совсем не слышат жителей Спасского района. Например, в свое время Александр Осипов, тогдашний первый заместитель главы минвостокразвития, дал поручение найти другие площадки для строительства остальных свинокомплексов. Но об этом поручении, как и о запрете Андрея Тарасенко, сегодня уже и не помнят. Вроде бы пошли навстречу приморцам (точнее, прокуратуре с ее предписанием) представители и самой свиноводческой компании, обещав наладить систему стоков. Но пока не наладили.

"Михайловский" - одна из самых известных территорий опережающего развития сельскохозяйственной направленности. Здесь довольно быстро построили свинокомплексы, стали получать продукцию и практически добились импортозамещения по этому виду продовольствия. За полтора года работы удалось снизить цены на свинину в Приморье. Декларируется, что к 2020 году приморские производители обеспечат этим мясом весь Дальний Восток, построив в ТОР 16 свинокомплексов.

А как у соседей

С похожими проблемами сталкиваются жители юга Сахалина. В селе Таранай Анивского района источником неприятного запаха стала свиноводческая ферма на 12 тысяч голов. Компания-инвестор не первый год обещает провести модернизацию очистных сооружений. Пока безрезультатно.