Мостостроители смонтировали замыкающий блок на автомобильном мосту через пограничную реку Амур. Завтра, 31 мая, будет состыковано последнее пролетное строение, которое свяжет две части сооружения, два берега - российский и китайский.

На автомобильном мосту предстоит еще немало сделать. Вид, как на проекте, он обретет только к 2020 году. Фото: China Daily

Событие произойдет несколько позже, чем планировалось изначально. Стыковку намечали на вторую половину марта, но сроки сдвинули из-за капризов природы.

- В этом году прогнозировался ранний ледоход, поэтому приняли решение работы на замыкающем блоке выполнить на временной опоре. И лишь потом, после завершения строительства конструкций опор, обеспечивающих проектное положение мостового пролета, объединить российскую и китайскую части, - объяснил Евгений Корольков, директор Благовещенского филиала компании по развитию и строительству моста "Амур (Хэйлунцзян)" - оператора строительства.

К тому же в прошлом июле строительство затормозил паводок - пришлось потратить время на восстановление шестой опоры. Но дальнейшие работы, как заверили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, пойдут по графику, и мост сдадут в установленные контрактом сроки.

Напомним, стройка стартовала 18 декабря 2016 года одновременно со стороны РФ и КНР, из Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Причем между российским и китайским подрядчиками мостовой переход был поделен ровно пополам: каждому нужно было проложить по 540 метров.

"Переход Благовещенск - Хэйхэ - это сталежелезобетонный экстрадозный мост, - рассказали в СК "Мост". - Он визуально похож на вантовый, но с низкими пилонами. Однако выглядит не менее эффектно, к тому же его конструкция позволяет уменьшить количество стальных элементов, длину вант, высоту пилонов, вес балки пролетного строения и, соответственно, сократить расходы на строительство. Мост будет нести двухполосную автодорогу".

По расчетам, ежесуточно по этому переходу границу смогут пресекать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых машин и около 5,5 тысячи человек. Для организации такого потока с нуля строится двадцать километров подъездных путей: около 15 километров по российской территории и почти шесть - по китайской.

На предмостовой территории в окрестностях Благовещенска началось асфальтирование трасс.

- Под асфальтобетоном уже 20 процентов подъездных дорог, по проекту нам предстоит уложить 176 тысяч метров твердого покрытия. Земляные работы выполнены на 95 процентов, - сообщил Николай Рогов, главный инженер филиала "Амур (Хэйлунцзян)" в Благовещенске. - Подъезды включают в себя и пять мостовых объектов: три путепровода и два сооружения для связи разобщенных территорий. Основной объем работы на них также завершен.

По соглашению о строительстве моста через Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ, подписанному правительствами двух государств еще в 1995 году, переход должен быть совмещенным. Сооружение автомобильного моста - первый этап проекта. Сроки создания железнодорожного пока не определены

Как отмечает главный инженер компании "Асфальт" - генподрядчика строительства автодороги Вячеслав Кудрявцев, дорожная одежда рассчитана на все виды транспортных нагрузок и все категории автомобильного транспорта, в том числе и на то, что и в обе стороны будут идти полностью груженные колонны машин.

- Проект создания трансграничного моста Благовещенск - Хэйхэ интересен еще и тем, что в нем нет денег из бюджета России, - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. - Строительство идет по уникальному концессионному соглашению.

Стоимость российской части проекта оценивается в 14 миллиардов руб­лей. Работы осуществляются за счет долгосрочного кредита. Его выделил банк провинции Хэйлунцзян оператору строительства. Возврат средств будет происходить за счет платы за проезд по мосту. Сооружение китайской части ценой в 5,2 миллиарда финансирует госбюджет КНР. По завершении строительства российская часть моста станет собственностью Амурской области, китайская - провинции Хэйлунцзян.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, мост достроят в конце этого года, а в эксплуатацию введут весной следующего.

- Летом 2020-го будет запущен постоянный пункт пропуска через государственную границу, - добавил он. - До этого будет действовать временный пункт из модульных конструкций. После открытия постоянного погранперехода необходимость в них отпадет, и модули переместят на другие объекты Росгранстроя.

Тем временем с серьезными сложностями и значительным отставанием от первоначальных сроков завершается строительство еще одного трансграничного сооружения на Дальнем Востоке - железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян. Он также перекинут через реку Амур и соединяет Еврейскую автономную область с провинцией Хэйлунцзян.

В марте этого года строители компании СК "Мост" совместно с китайскими специалистами состыковали обе части перехода. В апреле-мае шел монтаж плит мостового полотна, на которые лягут рельсы. Одна из главных особенностей сооружения - его "двухколейная конструкция". На одном пути будут уложены две колеи: шириной 1520 миллиметров для российского подвижного состава и 1435 - для китайского.

- С вводом моста в эксплуатацию удастся решить проблему "узкого горла" тунцзянского речного порта, поскольку будет обеспечено движение грузов круглые сутки, - выразил надежду заместитель мэра города Тунцзян Ли Чженьбо. - Выход на российский Транссиб приблизит приграничный город к транспортным артериям, от которых он в данный момент находится на значительном удалении.

Новый мост позволит сократить путь грузов почти на 700 километров. Через этот переход из России в Китай будут доставлять продукцию Кимкано-Сутарского обогатительного комбината, железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию, а в обратном направлении - строительные материалы, сельхозтехнику и продукты питания.

Тем временем

В рамках международной выставки-ярмарки "АмурЭкспоФорум", состоявшейся в Благовещенске 24-26 мая, был представлен проект трансграничной канатной дороги, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ и сможет обеспечить перевозку до двух тысяч пассажиров в час.