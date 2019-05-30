Спасенному в Приморье леопарду прописали лесную диету

Дальневосточный леопард, спасенный от тяжелых травм, успешно осваивается в новом вольере, в котором его кормят мясом оленей и "неодомашненной" пищей. Об этом "РГ" сообщила специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова.

Молодой раненый самец под номером Leo 131M был отловлен у границ нацпарка "Земля леопарда" в марте. Скорее всего, он пострадал из-за столкновения с автомобилем. После двухмесячного лечения его выпустили в открытый вольер площадью пять тысяч квадратных метров.

Леопарду дают преимущественно дичь - необработанное мясо оленей, привычное для дикого хищника. Иногда он получает говядину, но уже без шкуры: так леопард не будет знать запаха домашнего скота, что важно в случае возвращения в тайгу.

- Тренировка охотничьих навыков важна для леопарда, но сначала нужно убедиться, что его раны достаточного затянулись, - отметила зоолог и сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Екатерина Блидченко.

В вольере зверь продолжает сохранять осторожное поведение. Прячется от солнца и камер видеонаблюдения, к еде чаще выходит с наступлением темноты.

Сейчас леопард максимально изолирован от людей. Вместе с успешной охотой именно этот фактор поможет в будущем определить, сможет ли хищник беспроблемно жить на воле.