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30.05.2019 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сопка ползет...

Над дорогой, ведущей из порта в Магадан, обрушилась подпорная стена
Текст: Наталья Мифтахутдинова (Магадан )
В Магадане обрушилась подпорная стена во дворе дома по Портовому шоссе. О плачевном состоянии этой трассы "РГ" писала в выпуске "Экономика Дальнего Востока" за 16 мая. С одной стороны дороги - склон, обваливающийся к бухте Нагаева, а с другой - сопка. На террасах этой сопки друг над другом расположены жилые пяти­этажные дома, каждый из которых огражден от возможных оползней подпорной стеной. Одна-то и не выдержала действия циклона, неделю господствовавшего в Магаданской области.
Домам, расположенным на сопке, в случае обрушения подпорных стен "светит" сползание в бухту. Фото: Наталья Мифтахутдинова Домам, расположенным на сопке, в случае обрушения подпорных стен "светит" сползание в бухту. Фото: Наталья Мифтахутдинова
Домам, расположенным на сопке, в случае обрушения подпорных стен "светит" сползание в бухту. Фото: Наталья Мифтахутдинова

За несколько дней власти успели объявить (в связи с опасностью для жилых домов, построенных на склоне) режим ЧС локального характера и снять его, провести множество совещаний, организовать восстановительные работы.

Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили

- Наш город стоит на террасах, имеет очень сложный рельеф застройки. В связи с этим еще в советское время здесь возведено большое количество подпорных стен, - объяснил мэр Юрий Гришан. - Многие из них проблемные. В прошлом году инвентаризация выявила шесть аварийных объектов. Их ремонт - в списке первоочередных.

Между тем о подобном разрушении два года назад предупреждал научный сотрудник Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН Борис Важенин.

- В Магадане уже было несколько случаев разрушения куда более прочных бетонных подпорных стенок, - говорил он. - В одном из них погиб проходивший рядом ребенок. Все эти разрушения происходили в результате переувлажнения грунта.

Сейчас восстановительные работы идут полным ходом.

Магадан, который стоит на террасах, имеет очень сложный рельеф застройки, и здесь возведено много подпорных стен. Сейчас они в аварийном состоянии

- Мы демонтировали две подпорные стены: упавшую и расположенную рядом. В настоящий момент укладываем габионные конструкции для укрепления откоса, - сообщила руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана Наде­жда Горностаева.

Вопрос в том, поможет ли "укрепление". Тот же Борис Важенин уточнял:

В Екатеринбурге упавший кусок стены дома повредил машины

- Габионы - это сооружения в виде заполненного камнем или галькой ящика из металлической оцинкованной сетки на каркасе. Они способны защищать от размыва речное русло и невысокие (до первых метров) береговые и прочие уступы. Какие стенки из габионов смогут предотвратить сход крупных и малых оползней?

Остается надеяться, что хотя бы в будущем сопку укрепят более качественно. Губернатор региона Сергей Носов уже написал в своем инстаграмме: "Конструкция из железобетонных блоков - ненадежная, со временем начинает ползти. И такое место в городе не единственное. Считаю необходимым делать подпорные стены монолитными. Сегодня в регионе строительные материалы есть. Компания "Амурсталь" завезла арматуру, в Магадане работает цементно-бетонный завод. Я дал поручение муниципалитету готовить документы и заняться работой по замене стены".

Справка "РГ"

Портовое шоссе - единственная дорога, связывающая областной центр с Магаданским морским торговым портом. А через последний в регион доставляют 80 процентов грузов. Поэтому от трассы всецело зависит жизнеобеспечение жителей столицы Колымы.

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