В приморской реке Спасовке утонули двое детей

Двое детей утонули в реке Спасовке, расположенной у города Спасск-Дальний Приморского края.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, информация о ЧП поступила к ним в ведомство 29 мая вечером. Мальчика 2009 года рождения, девочку 2011 года рождения вместе с 12-летней подругой унесло течением во время купания.

Старшего ребенка спас очевидец, оказал ему первую помощь и передал врачам "скорой". Пострадавшая госпитализирована.

Позднее спасатели обнаружили тело пропавшей девочки в 300 метрах ниже по течению. Поиски мальчика продолжаются. В них участвуют 43 человека и 13 единиц техники.