В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Возле одного из торговых центров в Улан-Удэ перевернулся надувной батут. Предположительно, его снесло ветром. На аттракционе играли дети. Пятеро пострадали.

Как сообщили в СК, среди пострадавших малыши от двух до семи лет. Их доставили в больницу. Один ребенок без сознания, в тяжелом состоянии.

На место ЧП отправился дежурный следователь следственного отдела по Октябрьскому району Улан-Удэ, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как выяснилось при осмотре конструкции, батут удерживали на веревках всего две опоры. Порыв ветра оторвал от них аттракцион.