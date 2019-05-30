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30.05.2019 19:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зарядили настроением

Как вылечить Паркинсона
Текст: Ксения Семенко
Студенты Дальневосточного федерального университета создали прототип нейростимулятора для центральной нервной системы человека. По задумке, небольшой аппарат будет имплантироваться под кожу, а электроды - в головной или спинной мозг. Разработчики уверяют: прибор может помочь в лечении депрессии, мигрени, хронических болевых синдромов и даже болезни Паркинсона.

Вся "фишка" - в электродах, которые воздействуют на мозг слабым постоянным током. Конкретный пример - депрессия. Многие западные компании уже разрабатывают портативные внешние приборы для подобной терапии: по статистике, от депрессии в мире страдают 300 миллионов человек. Эта же технология может применяться для "глубокой" терапии болезни Паркинсона.

- Из-за высокой стоимости зарубежных приборов - около 1 млн рублей - в год в России выполняется не более 1000 подобных операций. А ожидают имплантации 25 тысяч пациентов, - рассказал наставник студенческой команды врач-нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров.

В ближайших планах разработчиков- доклиническое тестирование технологии на лабораторных животных. Руководит проектом призер олимпиады Национальной технологической инициативы второкурсник Михаил Лямаев. "Планируем с помощью ученых ДВФУ вживить электроды мышам, - говорит Михаил. - Нам предстоит уменьшить размер печатной платы. Для этого потребуется разработать собственный микрочип, который можно будет использовать при разработке промышленного образца".

В Саратове ученые рассказали о главной проблеме лечения Паркинсона
Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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