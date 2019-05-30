Возбуждено уголовное дело после ЧП на детском батуте в Улан-Удэ

Уголовное дело об оказании для детей услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ) возбудил Следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ СК Бурятии.

Ранее сообщалось, что батут, расположенный возле одного из местных торговых центров, снесло порывом ветра. Пятеро находившихся на аттракционе детей получили травмы и оказались в больнице. По уточненным данным малышам от двух до семи лет. Один из них находится в тяжелом состоянии без сознания.

Осматривая место ЧП следователи выяснили, что батут был привязан веревками к двум опорам, из автомобильных покрышек и бетона. Веревки оборвались.

"Устанавливаются организаторы аттракциона, проводится выемка технической документации, актов и разрешений на осуществление предпринимательской деятельности", - заявили в пресс-службе СУ СК Бурятии.