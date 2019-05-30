"АКОМ" получил престижную награду "За динамичное развитие бизнеса".Компания стала победителем авторитетного Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2018".

В этом году в конкурсе приняли участие около 300 предприятий и организаций из 43 регионов РФ. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 24 мая в столичном отеле "The Ritz-Carlton".

Целями конкурса РСПП являются содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам Российской Федерации, определение динамично развивающихся компаний по итогам года на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности, а также результатов, отражающих продвижение к Целям устойчивого развития ООН.

По итогам 2018 года компания "АКОМ" - российский лидер по производству и реализации аккумуляторных батарей - одержала уверенную победу в номинации "За динамичное развитие бизнеса". Жюри высоко оценило экономические показатели компании, особо отметив инвестиционную активность, ориентированность на импортозамещение, высокий уровень корпоративной ответственности. Президент РСПП А.Н. Шохин торжественно вручил почетную награду Президенту Группы компаний "АКОМ" Н.М. Игнатьеву.

- Для меня значимо получение данной награды, символизирующей непростые, но значимые моменты на пути к нашему успеху, - отметил Николай Игнатьев. - Сегодняшняя награда в очередной раз подтвердила статус "АКОМ" как национального лидера в сфере импортозамещения и экспортоориентированности. Хочу особенно отметить поддержку государства, благодаря которой мы повышаем конкурентоспособность, ускоряем темпы технологического развития, расширяем границы в рамках национальных приоритетов, при этом используя меры господдержки, а созданный нами GR-центр оказывает содействие в этом и другим предприятиям. Мы прошли успешный путь от сборочного производства к Корпорации энергетических решений. Отвечать приоритетам Российской Федерации и их реализовывать - это высшая степень ответственности и совершенно иной уровень ведения бизнеса. На это способен только лидер. Нам есть куда стремиться! Спасибо за оценку нашего труда!

Это уже четвертая победа компании в конкурсе РСПП, что является несомненным свидетельством масштабного вклада "АКОМ" в отечественную экономику. В настоящее время производственная мощность предприятия составляет 3,5 млн АКБ в год, полностью соответствующих мировым стандартам качества. Предприятие является официальным поставщиком для АвтоВАЗ, GM-АвтоВАЗ, Альянс "Рено-Ниссан-Мицубиси", Citroеn, Peugeot и др. Продукция компании номинирована для поставок на автосборочные предприятия не только в России, но и за рубежом. Сегодня доля "АКОМ" на рынке автопроизводителей составляет более 50%. Более 10 лет осуществляются поставки за рубеж, компания является крупнейшим экспортером стартерных аккумуляторов, обеспечивающим почти 70 процентов экспорта в отрасли.

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